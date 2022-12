ISA – BOTZEN INVEST EUREGIO FINANCE – MEDIOCREDITO TN-AA * ACUSTICA TRENTINA: « RILEVATA LA MAGGIORANZA DALLA FAMIGLIA DEGASPERI, PER INTRAPRENDERE UNA RINNOVATA FASE DI CRESCITA »

13.53 - martedì 13 dicembre 2022

ISA, Botzen Invest Euregio Finance e Mediocredito Trentino-Alto Adige rilevano congiuntamente la partecipazione di maggioranza in Acustica Trentina. La famiglia Degasperi, importante punto di riferimento per la clientela, rimane a bordo con una quota di minoranza.

Acustica Trentina, storica azienda del nostro territorio fondata dalla famiglia Degasperi, da 45 anni è leader in provincia di Trento nella commercializzazione al dettaglio di apparecchi acustici. La società – che ad oggi conta oltre 20 persone, tra dipendenti e collaboratori, con una rete capillare di 30 punti vendita in regione – opera in un mercato caratterizzato da interessanti trend di crescita di medio lungo termine e da continui investimenti in ricerca e innovazione.

Dal punto di vista qualitativo, l’attività aziendale ha interessanti impatti positivi sulla qualità della vita delle persone e sulla loro inclusione sociale.

L’ingresso dei nuovi soci è volto a dare un contributo al piano di sviluppo di Acustica Trentina, che nel 2021 ha raggiunto un fatturato di 4 milioni di euro.

Con il nuovo assetto sociale, l’azienda getta le basi per intraprendere una rinnovata fase di crescita, ponendo come sempre grande attenzione alla vicinanza ai propri clienti e alla qualità dei prodotti e servizi offerti.

“In questi anni ho riflettuto tanto su chi coinvolgere per il futuro di Acustica Trentina nella tutela dell’identità che ci ha portato ad essere un’azienda famiglia, sia per i preziosi collaboratori, che per i nostri cari clienti che abbiamo sempre cercato di servire al meglio. Credo che ISA, per la sua ispirazione cristiana e per la sua ‘trentinità’, possa valorizzare per il prossimo futuro il nostro collaudato gruppo e proseguire il sogno che abbiamo iniziato in questi primi 45 anni: fare del lavoro una missione di bene e creare opportunità per i giovani, mettendo al centro la persona e il suo benessere nell’udito.” commenta Giuseppe Degasperi, ideatore di Acustica Trentina.