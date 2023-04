MOVIMENTO 5 STELLE – PARLAMENTO * ORSI TRENTINO: « NOSTRA LETTERA A PICHETTO FRATIN: MINISTERO INTERVENGA DATO CHE FUGATTI NON È ALL’ALTEZZA »

20.04 - venerdì 21 aprile 2023

TRENTINO, M5S SCRIVE A PICHETTO FRATIN: MINISTERO INTERVENGA, FUGATTI NON È ALL’ALTEZZA

Roma, 21 apr. – “L’abbattimento degli orsi va fermato e il Tavolo di confronto, avviato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, deve essere esteso anche alle principali associazioni ambientaliste e animaliste per trovare una soluzione fattiva e duratura che salvaguardi fauna selvatica e incolumità della popolazione”. Sono queste in estrema sintesi le richieste che i Gruppi del MoVimento 5 Stelle di Camera e Senato avanzano al Ministro Pichetto Fratin in una lettera a lui indirizzata. “La tragedia dello scorso 6 aprile – si legge nella lettera – ha portato nuovamente alla ribalta della cronaca l’annoso problema della gestione della fauna selvatica. Ma il dibattito che ne è conseguito ha distolto l’attenzione dal vero focus della vicenda: le responsabilità politiche nella gestione da parte della Provincia Autonoma di Trento. Abbattere gli orsi è una crudeltà, un mero esercizio di propaganda elettorale e oltretutto in questo momento non ha alcun senso, dato che l’animale non rappresenta più un pericolo per la pubblica incolumità. Per evitare tragedie simili è urgente mettere in atto azioni politiche finora mai attuate. La Provincia sta ignorando le norme nazionali e internazionali che disciplinano la tutela della fauna selvatica e della biodiversità. Per questo – concludono i firmatari – è fondamentale il ruolo che può esercitare lo Stato, e quindi il Ministero, per individuare la soluzione più corretta e supportare un piano di convivenza tra grandi carnivori e esseri umani, così come fu proposto dall’ex Ministro Costa e inspiegabilmente rifiutato dal Presidente Fugatti”.