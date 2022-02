CONSIGLIO MINISTRI * RIUNIONE 15 FEBBRAIO 2022: « OK A DISEGNO LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021 (A.S. 2469) IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME »

4:41 - 16/02/2022

Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 15 febbraio 2022, alle ore 17.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

LEGGE SULLA CONCORRENZA – CONCESSIONI DEMANIALI

Proposta emendativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469) in materia di concessioni demaniali marittime

Il Consiglio dei ministri ha approvato l’emendamento al disegno di legge concorrenza relativo alle modalità di affidamento delle concessioni demaniali.

La proposta di modifica mira a migliorare la qualità dei servizi con conseguente beneficio per i consumatori, a valorizzare i beni demaniali e, al contempo, a dare certezze al settore.

Il testo prevede che le concessioni in essere continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023.

Per assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Disegno di legge Concorrenza, decreti legislativi aventi la finalità di aprire il settore alla concorrenza, nel contempo tenendo in adeguata considerazione le peculiarità del settore.

*

DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato:

l’ulteriore stanziamento di euro 3.140.000 per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia ionica delle province di Cosenza e Crotone;

la proroga dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno.

*

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato sei leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Calabria n. 36 del 23/12/2021 “Legge di stabilità regionale 2022”; la legge della Regione Calabria n. 37 del 23/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2022-2024”; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 23 del 27/12/2021 “Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024”; la legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 28/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (legge di stabilità regionale 2022)”; la legge della Regione Piemonte n. 35 del 27/12/2021 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2022”; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 37 del 22/12/2021 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”.

