APT VALLE DI LEDRO (TN) * VELA: « SI APRONO LE REGATE DEL CAMPIONATO EUROPEO OPTIMIST A SQUADRE, L’ITALIA PUNTA ALLA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA »

Si riparte dalla vittoria centrata dall’Italia nell’agosto 2019 quando gli azzurri del Ct Marcello Meringolo prevalsero su Polonia e Spagna, quarta la Gran Bretagna. Archiviata la pausa 2020 con oggi e sino a sabato il Lago di Ledro ospita nuovamente il Campionato Europeo classe Optimist a squadre. Si tratta della dodicesima volta consecutiva che l’Associazione Vela Lago di Ledro (Avll) organizza la rassegna continentale.

Quindici le nazioni che si sfidano per ottenere il titolo di Campione Europeo a Squadre Optimist, vinto per due anni consecutivi dai portacolori italiani. Nuovamente sotto la guida di Marcello Meringolo, storico allenatore della Nazionale, in acqua scenderanno Niccolò Pulito (Tognazzi Marine Village), Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino), Sofia Bommartini (FV Malcesine) ed Emilia Salvatore (FV Desenzano). Oltre a difendere il titolo i giovani azzurri regateranno in onore del rivano Norberto Foletti, segretario della Classe Optimist (recentemente scomparso), papà e nonno di questa Classe che ha fatto crescere tanti ragazzi sotto la sua guida e sicuramente gioirà e soffrirà ad ogni prova della Sua squadra.

E ovviamente la speranza è di ripetere l’impresa compiuta a Tokyo 2020 dal giovane velista Ruggero Titta, prima medaglia d’oro di Giochi estivi di un atleta del Trentino e che vive e si allena sul lago di garda, a pochi chilometri proprio dalla valle di Ledro

Ieri la cerimonia inaugurale si è svolta al Campo Sportivo con la presenza di Camilla Baruzzi (Presidente Avll) che ha fatto gli onori di casa con Renato Girardi (Sindaco di Ledro), Roberto Failoni (Assessore Sport e Turismo del Trentino), Silvio Rigatti (Presidente Apt garda Dolomiti) oltre Domenico Foschini (Consigliere nazionale FIV) e Rodolfo Bergamaschi (Presidente della XIV Zona FIV). Ad allietare la cerimonia il Gruppo Bandistico della Valle Di Ledro. Al termine degli interventi Carmen Casco (Vice-Presidente della Classe Optimist) ha ufficialmente dichiarato aperto il Campionato 2021 ed è stata issata la bandiera di Classe.

Con oggi i team si sfideranno sul Lago di Ledro sino a sabato quando verranno assegnate le medaglie e il titolo 2021.