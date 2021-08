COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * NOTTE DI FIABA – VIABILITÀ: « SABATO 28 AGOSTO SARANNO UTILIZZABILI LIBERAMENTE I PARCHEGGI IN VIALE ANTONIO ROSMINI – VIALE NINO PERNICI – VIA TREVISO »

Notte di Fiaba: parcheggi e viabilità. Per la Notte di Fiaba l’amministrazione comunale anche quest’anno ha predisposto delle aree di parcheggio dedicate e gratuite, una delle quali riservata alle persone con disabilità.

Sabato 28 agosto sono utilizzabili liberamente i seguenti parcheggi dedicati:

● alla Comunità di Valle/Azienda sanitaria, in viale Antonio Rosmini;

● al liceo Andrea Maffei in viale Nino Pernici;

● alle Cartiere del Garda in via Treviso.

Inoltre dalle ore 16 di venerdì 27 alle 7.30 di lunedì 30 agosto:

● all’istituto tecnico Giacomo Floriani in viale dei Tigli.

Per i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità, provvisti di apposito tagliando, dalle ore 20 di sabato 28 agosto, è riservato il parcheggio di largo Medaglie d’Oro antistante l’accesso alla ex sede del Corpo di polizia locale.

*

Viabilità

Solo in caso di necessità eventualmente rilevata dal Corpo di polizia locale, dovuta a flussi di traffico particolarmente intensi, dalle ore 15 di sabato 28 agosto sarà possibile la seguente modifica della viabilità:

● senso unico di circolazione con direzione est in viale Carducci (da largo Bensheim/viale Damiano Chiesa all’intersezione con via al Boschetto/via Lietzmann) e sul tratto di viale Rovereto tra l’intersezione con via al Boschetto/via Lietzmann e l’intersezione con via Padova; di conseguenza, obbligo di svolta a sinistra (direzione obbligatoria a sinistra) per le confluenti da nord sugli stessi viali (viale Vannetti, parcheggio pubblico alle Cartiere del Garda, ecc.) e obbligo di svolta a destra (direzione obbligatoria a destra) per le confluenti da sud (via Sudermann, via Lietzmann, via Nietzsche, via von Hartungen, via Rilke);

● ai veicoli in transito in direzione ovest sul tratto di viale Rovereto dall’intersezione con via Brione all’intersezione con via Padova, è fatto obbligo di svolta a destra (direzione obbligatoria a destra) verso via Padova in corrispondenza all’intersezione rotatoria tra viale Rovereto e via Padova;

● ai veicoli in transito in direzione ovest sul tratto di viale Rovereto dall’intersezione con via Padova all’intersezione con via Lietzmann/via al Boschetto, obbligo di svolta a destra (direzione obbligatoria a destra) in via Pascoli;

● ai veicoli in transito sulla provinciale 118 di San Giorgio in direzione sud, in corrispondenza all’intersezione rotatoria tra via Maso Belli, via Padova e via Filanda è fatto divieto di accesso in direzione sud verso via Padova, mediante l’istituzione del senso unico di circolazione con direzione nord in via Padova;

● ai veicoli in transito in via Treviso con direzione ovest, obbligo di svolta a destra (direzione obbligatoria a destra) in corrispondenza dell’immissione in via Padova;

● ai veicoli in transito sulla statale 45 bis-via Monte Oro provenienti da Limone sul Garda in direzione da sud verso nord, divieto di proseguire verso viale Canella e contestuale direzione consigliata verso il tunnel Monte Englo, direzione nord, mediante l’istituzione del senso unico con direzione sud sul tratto di via Monte Oro tra via Lavino l’intersezione rotatoria;

● ai veicoli in transito in via Ardaro con direzione sud, in corrispondenza all’intersezione con via Canella/via Monte Oro, obbligo di svolta a destra (direzione obbligatoria a destra, direzione via Monte Oro);

● ai veicoli in transito in via Lavino con direzione sud verso via Monte Oro, in corrispondenza all’intersezione con via Monte Oro, direzione obbligatoria a destra (direzione tunnel Monte Englo).