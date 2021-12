PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 9 DICEMBRE, 20 NUOVI RICOVERI / 1 NUOVO DECESSO / 930 MILA LE SOMMINISTRAZIONI »

17:00 - 9/12/2021

Coronavirus: aggiornamenti di giovedì 9 dicembre 2021.20 nuovi ricoveri. 1 nuovo decesso.

Sono ben 20 i nuovi ricoveri in ospedale a causa del Coronavirus che oggi fa salire di altri 119 casi il numero dei positivi e annovera un nuovo lutto nella triste lista dei decessi. All’indomani della maratona vaccinale le somministrazioni sono oltre 930.000. Le classi in quarantena intanto diventano 37. Infine 54 nuovi guariti portano il totale a 50.195.

Altri dettagli dal bollettino odierno dell’Azienda sanitaria ci dicono che i nuovi positivi al tampone molecolare (535 i test analizzati ieri) sono 75. Dai molecolari è arrivata la conferma della positività anche di 92 soggetti che avevano fatto un test rapido, Questi ultimi ieri sono stati 4.713, dei quali 44 sono risultati positivi.

Preoccupa, come detto, la situazione delle ospedalizzazioni: ieri sono state dimesse 3 persone, ma i nuovi ingressi sono stati 20, numero che porta il totale dei pazienti covid a 92, dei quali sempre 15 in rianimazione. In ospedale è deceduto anche un uomo, quasi ottantenne, che era vaccinato ma presentava altre patologie.

Le vaccinazioni come accennato stamane hanno toccato quota 930.588, cifra che comprende 382.961 seconde dosi e 122.323 terze dosi.