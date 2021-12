VIDEOINTERVISTA AL DOTTOR PIETRO DI FIORE (UIL SCUOLA) SEGRETARIO GENERALE REGIONALE TN-AA * FOCUS SU: « SCIOPERO NAZIONALE E LOCALE / RAPPORTI SINDACATI – GIUNTA PAT »

15:23 - 7/12/2021

Le tre domande formulate al dottor Pietro Di Fiore (Uil Scuola), Segretario Generale regionale Trentino Alto Adige.

1) SCIOPERO

Dottor Di Fiore. Il comparto “Scuola” ha proclamato lo sciopero nazionale. Quali i nodi da sciogliere, quali le motivazioni della protesta?

2) TRENTO – ROMA

Segretario, le manifestazioni sono programmate in tutto il Paese: per voi è importante il sostegno numerico che da Trento potrà arrivare, in termini di adesione allo sciopero nazionale?

3) GIUNTA PAT

Dottor Di Fiore, le rivendicazioni sindacali spesso fanno riferimento alla gestione della scuola in Trentino, da parte della Giunta provinciale: nello specifico, a quali istanze – a suo parere – il Presidente Fugatti non dà risposta o non intende accoglierne?