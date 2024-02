APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * CARNEVALE: « È ARRIVATA LA CORTE ASBURGICA, VENERDÌ 16 FEBBRAIO IL GRAN BALLO AL SALONE HOFER (19.00) »

13.27 - martedì 13 febbraio 2024

E’ arrivata la Corte Asburgica, venerdì il Gran Ballo al Salone Hofer. Con l’arrivo della corte Asburgica a Madonna di Campiglio è entrato nel vivo delle esperienze il Carnevale Asburgico che si sta svolgendo in questi giorni. La località si è trasformata in un set, un palcoscenico in cui tutti possono essere attori e immergersi nella storia. Si viaggia nel tempo ammirando il passaggio di carrozze, dame e ussari a cavallo, sciando con dame di compagnia e ufficiali in alta uniforme, gustando i dolci della pasticceria viennese e mitteleuropea.

Tre le esperienze ancora in programma. Domani (mercoledì 14 febbraio), alle 16, si terrà “Un tè con Sissi”: quattro chiacchiere presso il Salone Hofer, prestigioso salone delle feste degli Asburgo, in compagnia del ricercatore locale Paolo Luconi Bisti e di Giordana Luchesa, esperta in costumi d’epoca e componente del Corist (Coordinamento rievocatori storici trentini).

A seguire tè con pasticcini in compagnia di Sissi. Poi, giovedì 15 febbraio, alle 9.30, si potrà partecipare alla “Sciata Asburgica”, la sciata in costume d’epoca insieme alla coppia reale e alla corte, con l’accompagnamento dei maestri di sci. Infine, venerdì 16 febbraio, a partire dalle 19, la settimana del Carnevale Asburgico si concluderà con il momento più atteso ed emozionante, il “Gran Ballo dell’Imperatore”, il tradizionale ballo in costume d’epoca presso lo storico Salone Hofer, con orchestra dal vivo e balli. Il tutto in rigoroso costume d’epoca da indossare.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per partecipare alle tre esperienze (“Un tè con Sissi, “Sciata Asburgica” e “Gran ballo dell’Imperatore”). Tutte le informazioni per partecipare si trovano su campiglidolomiti.it oppure presso gli uffici dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio (0465 447501).