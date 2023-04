ON. URZI * SOLIDARIETÀ FDI: « AL SINDACALISTA FLAVIO ROSSI (PER LE INTIMIDAZIONI SUBITE), AL PRESIDENTE FUGATTI (PER LA MANIFESTAZIONE SOTTO CASA) »

17.20 - domenica 30 aprile 2023

Le intimidazioni verso il sindacalista Flavio Rossi e la provocatoria manifestazione sotto casa del presidente della Provincia Fugatti sono l’espressione di integralismo ideologico inammissibile e che va respinto senza ulteriori appelli.

Ne siamo purtroppo coscienti essendo vittime da sempre di pregiudiziali e atti di sufficienza che sono il peggiore inquinante delle relazioni politiche ma che non hanno impedito che FdI acquistasse egualmente il ruolo di leadership del centrodestra anche in Trentino.

La nostra solidarietà a Rossi e Fugatti. La questione degli orsi va affrontata con una regia che eviti proprio per questo gli errori del passato e l’accendersi inutile degli animi. Un errore non avere ancora convocato una riunione della coalizione del centrodestra, assenza che ovviamente Fratelli d’Italia sta colmando con la sua iniziativa moderatrice sia attraverso il tavolo della candidata presidente Gerosa che a livello parlamentare e in Val di Sole.

Le nostre proposte in assenza di iniziative di incontro di coalizione con il presidente della Provincia saranno consegnate agli alleati in ogni caso a giorni. FdI pretende soluzioni.

*

On. Alessandro Urzì

Commissario provinciale FdI Trentino