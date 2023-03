CONFINDUSTRIA TN-AA * BRENNERO: PRESIDENTE MANZANA, « ADERIAMO AL RICORSO DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI, LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO PRODUCE DISAGI SUL TERRITORIO »

10.25 - venerdì 10 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Confindustria Trentino-Alto Adige aderisce al ricorso depositato da Confindustria, dalle Associazioni nazionali dell’autotrasporto e da alcune imprese trentine contro le limitazioni unilaterali al transito stradale di mezzi pesanti imposte dal Tirolo lungo l’Asse del Brennero.

Le Associazioni hanno presentato appello contro l’ordinanza del Tribunale che aveva espresso giudizio di irricevibilità in merito al ricorso presentato a novembre 2022. A giudizio dei firmatari, la decisione del Tribunale dell’Unione Europea si basa su criteri di giurisprudenza datati, e non tiene conto delle sentenze più aggiornate da parte della Corte di Giustizia, che invece avrebbero accolto analoghe richieste da parte dei privati. Il Tribunale, peraltro, non si è espresso sulla legittimità delle limitazioni.

“Per quest’ordine di ragioni – spiega Fausto Manzana, Presidente di Confindustria Trentino-Alto Adige – abbiamo scelto di supportare l’azione del nostro Sistema e delle nostre aziende Associate, contro misure unilaterali che violano i trattati europei, che non garantiscono una concorrenza equa tra i confini dell’Unione, e che hanno provocato fino ad oggi danni ingenti al sistema economico trentino, altoatesino e italiano. Interveniamo come Federazione regionale, a sostegno dell’iniziativa nazionale, perché il nostro territorio è particolarmente colpito dai divieti. Le misure che hanno come effetto la limitazione del traffico e i divieti notturni producono code e disagi innanzitutto sul nostro territorio”.