ABILNOVA * SETTIMANA MONDIALE GLAUCOMA: « SCREENING VISIVI GRATUITI, A TRENTO IL 14 E 16 MARZO »

Il ladro silenzioso della vista. Questa è la definizione del glaucoma che colpisce circa un milione di persone in Italia, di cui la metà non lo sa. Per questo AbilNova, il polo di riferimento per le disabilità sensoriali, aderisce anche per il 2023 alla Settimana Mondiale del Glaucoma, promossa da IAPB Italia Onlus, la sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità che fa capo all’Organizzazione mondiale della sanità.

Si muovono in tanti per la prevenzione e AbilNova cerca di richiamare l’attenzione della popolazione e soprattutto delle istituzioni su questo tema molto delicato. Prevenire è meglio che curare, si dice spesso. E senza dubbio, anche nel caso delle patologie visive, funziona proprio così.

Nel caso del glaucoma infatti, “i sintomi sono percepiti solo in fase avanzata quando la patologia è ormai ad uno stadio in cui i danni non sono più recuperabili”, spiegano i professionisti dell’Area sanitaria della cooperativa di via della Malvasia 15 a Trento. La sola cosa da fare è la prevenzione; “è fondamentale, soprattutto dopo i 50 anni” proseguono ancora gli ortottisti del Centro di riabilitazione “sottoporsi ad una visita oculistica di controllo ogni anno, per diagnosticare tempestivamente eventuali patologie e intervenire in tempo per rallentare o bloccare il decorso della malattia stessa”. Oltre a distribuire i materiali informativi presso la propria sede alle centinaia di persone di passaggio ogni settimana e nelle scuole e strutture dove è presente con i propri operatori sul territorio provinciale, AbilNova in occasione di questa importante settimana di prevenzione sarà presente presso alcune emittenti radiotelevisive locali per raccontare l’importanza del prendersi cura dei propri occhi. Nelle giornate del 14 e del 16 marzo, inoltre, presso i propri ambulatori, offrirà la possibilità di sottoporsi a screening visivi gratuiti; si potrà prenotare il proprio controllo, dedicando una dozzina di minuti ad un’azione importante per sé e per la società, chiamando lo 0461 1959595.