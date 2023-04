CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * ORSI: PACCHER, « PROTESTA ANIMALISTI SOTTO CASA FUGATTI, IL DIRITTO DI MANIFESTARE È DEGRADATO »

17.06 - domenica 30 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il commento del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher sulla manifestazione degli animalisti pro orso a Sabbionara di Avio: “Quando il diritto di manifestare degrada a vera e propria inciviltà. Non trovo altro modo per definire il ritrovo di oggi di un gruppo di pseudo ambientalisti a casa del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, a Sabbionara di Avio. A lui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà per il fatto che vengano coinvolti la sua famiglia e gli abitanti del suo paese: il tutto per una manifestazione di quanti si sono distinti per aver oltraggiato in più casi la memoria del giovane della valle di Sole rimasto vittima dell’orsa e messi in luce per voler difendere oltre ogni logica un predatore che più volte ha attaccato l’uomo.

Se i trentini hanno in stragrande maggioranza compreso bene la situazione, questi contestatori del fine settimana, venuti da fuori, hanno fatto e continuano a fare spregio delle regole base dell’educazione e della convivenza. Con l’orso, temiamo, assurto a motivo in più per alcuni tra loro per essere schierati a prescindere contro le istituzioni ed il vivere civile” chiude il vicepresidente Paccher.