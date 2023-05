SOCIETÀ ALPINISTICA TRIDENTINA * PREMIO SAT 2023: « RICONOSCIMENTI PER, ROBERTO MAZZILIS (ALPINISTA) – ROBERTO MANTOVANI (STORICO)- GIANNI RIGONI STERN (AGRONOMO SOLIDALE) »

15.52 - martedì 2 maggio 2023

Tante novità per questa nuova edizione del Premio SAT 2023, la 27esima, che va a chiudere gli eventi del Trento Film Festival. Un appuntamento importante, un riconoscimento ambito perché rivolto a coloro che si sono distinti nel tempo in tre categorie: produzione scientifica e letteraria, attività sociale e attività alpinistica.

Quest’anno, la giuria del Premio SAT ha deciso di premiare: l’alpinista Roberto Mazzilis; lo storico Roberto Mantovani; l’agronomo solidale Gianni Rigoni Stern.

I nomi importanti e di prestigio, saranno presenti alla cerimonia di consegna.

A consegnare il Premio saranno: la presidente SAT, Anna Facchini; il presidente del Trento Film Festival, Mauro Leveghi; il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

A portare i saluti il presidente nazionale CAI, Antonio Montani e a seguire il concerto del coro della SAT.

Tra le novità il cambio alla presidenza del Premio. A guidare, da quest’anno, la giuria è Claudio Bassetti, già presidente SAT.

“C’è un filo conduttore che unisce le persone premiate – dice il presidente della Giuria del Premio-. Un tratto molto significativo che li accomuna, anche se ognuno agisce in ambiti diversi, in spazi diversi, in attività diverse: l’essere particolarmente attenti a ciò che accade intorno a loro e agire in modo coerente alle istanze che colgono. In un mondo sempre più dominato dall’io, dal presenzialismo, dall’apparire, dal bisogno di manifestarsi e di competere, dalla prevalenza dell’avere (notorietà, visibilità, successo, contratti) è parso significativo mettere al centro un mondo diverso, fatto di persone che, all’interno di attività di altissimo valore alpinistico, culturale, solidaristico, pongono in atto processi di cura. Cura dell’ambiente, delle persone in grave difficoltà a causa dei conflitti, cura della storia e delle fatiche della gente delle terre alte. Se serve a qualcosa questo Premio, e penso che serva davvero a qualcosa, è quello di dare voce a istanze che voce ne hanno davvero poca”.

Così ancora il presidente: “L’invito è di partecipare all’incontro per ascoltare le storie di questi grandi personaggi”.