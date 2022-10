COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * SICUREZZA FIUMI: « ALVEO RIO A GAZZADINA, LA PAT INTENDE PROVVEDERE ALLA PULIZIA DEL CORSO D’ACQUA? »

14.38 - giovedì 06 ottobre 2022

Vorrei porre l’attenzione su un corso d’acqua che parte da Cortesano, passa per Gazzadina fin sopra il paese dove ad un certo punto vicino ad un bar è interrato. Dalla foto che allego si può notare come all’interno del rio vi sia una folta vegetazione che lo ricopre quasi totalmente. Questo rio a Gazzadina scorre dove ci sono molte case e proprio dove è interrato, in caso di piogge violente, potrebbe tracimare e creare un pericolo per la popolazione che abita in quella zona. Qualunque corso d’acqua necessita di scorrere nel suo naturale alveo. Se ciò per vari motivi non gli è consentito, ne potrebbe scaturire una esondazione incontrollabile.

Ecco quindi che la messa in sicurezza dei rii, torrenti e fiumi è di particolare importanza anche in considerazione della violenza delle piogge che sempre più spesso si abbattono e soprattutto della grande quantità di acqua che riesce a cadere rispetto al passato. La pulizia dell’alveo dei corsi d’acqua è di fondamentale importanza per evitare tragedie che si possono prevenire.

*

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

se si intende intervenire per provvedere alla pulizia del corso d’acqua di cui in premessa, quasi interamente ricoperto di vegetazione, la cui pericolosità in caso di piogge torrenziali preoccupa chi abita nelle vicinanze.

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde