WINDTRE * NUOVE RETI: BASSO, « PER INNOVARE SONO NECESSARIE SCELTE CORAGGIOSE E RADICALI DA PARTE DI TUTTE LE FORZE POLITICHE »

“Per innovare sono necessarie scelte coraggiose e radicali da parte di tutte le forze politiche”, ha dichiarato Roberto Basso, direttore External Affairs and Sustainability di WindTre, all’evento ‘Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori’, organizzato da Fratelli d’Italia. “Le imprese italiane, a partire dalle eccellenze del settore manifatturiero, si trovano a competere a livello globale con il ‘freno a mano tirato’ a causa di una dotazione di infrastrutture su cui pesano ostacoli normativi tra cui spiccano i limiti elettromagnetici, che in Italia sono pari a un decimo di quelli suggeriti a livello europeo e in vigore in paesi concorrenti come Francia e Germania”.

“La ricerca internazionale, continua Basso, ha chiarito che non sussistono rischi per la salute dei cittadini, pertanto è importante che le forze politiche abbiano il coraggio di fare adesso una battaglia civile e culturale. È un tema che interessa direttamente sia le realtà produttive che puntano all’internazionalizzazione, e che necessitano di reti e tecnologie ad alta capacità, sia chi vuole ascoltare e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini con le evidenze scientifiche e senso di responsabilità”.