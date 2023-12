ACHILLE SPINELLI * DECRETO NUOVA GIUNTA PAT: « LIETO DI POTER CONTRIBUIRE ALLA SOLUZIONE DI QUESTA VICENDA, RINUNCIANDO ALLA VICEPRESIDENZA »

20.15 - mercoledì 6 dicembre 2023

Come sempre detto, lieto di poter contribuire alla soluzione di questa vicenda rinunciando alla Vicepresidenza, incarico non a caso mai da me esibito in questi giorni e a cui non ho mai attribuito importanza semplicemente perché a mio avviso poca ne ha.

Da parte mia, peraltro, la Vicepresidenza non è mai stata richiesta, non è mai stata un tema e dunque in questo senso non è nemmeno da considerare una rinuncia. Ringrazio comunque il Presidente Fugatti per la grande fiducia sempre dimostrata. Ma in questo momento voglio guardare al riconoscimento del risultato elettorale della Lista e alla valorizzazione del ruolo dei suoi eletti all’interno delle istituzioni, anche fuori dalla giunta provinciale.

Il Trentino ha bisogno di lavoro amministrativo serio, e di una giunta stabile guidata dal nostro Presidente capace e autorevole.

Solo questo conta. Solo questa è la prova che ci attende: quella della serietà e della capacità.

Achille Spinelli