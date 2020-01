COMUNE DI TRENTO * “ NOTTE BIANCA “: « IL 4/01 I LOCALI CON MUSICA DAL VIVO POTRANNO RIMANERE APERTI FINO ALLE 2,00, DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE »

Sabato torna la Notte bianca. Nell’ambito del cartellone di Trento, città del Natale, torna sabato 4 gennaio la Notte bianca invernale. I negozi, i bar ed i locali con musica dal vivo potranno rimanere aperti fino alle 2, mentre i mercatini di Natale chiuderanno eccezionalmente alle 23.

In occasione dell’evento, sono state disposte con apposita ordinanza alcune regole per garantire la sicurezza.

In particolare è previsto il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non in contenitori chiusi (bottiglie, lattine, etc.) e in contenitori di vetro, oltre al divieto di somministrazione di bevande di ogni specie in contenitori di vetro negli spazi esterni ai pubblici esercizi e agli altri esercizi autorizzati, dalle 19 del 4 gennaio alle 3 del 5 gennaio nel centro storico cittadino.

L’area interessata dall’ordinanza è quella compresa tra via Torre Vanga, via Torre Verde, piazza Sanzio, via B. Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia,largo Porta Nuova, via S. F. d’Assisi, largo Pigarelli, via Travai, via Giusti, via Rosmini, via Prepositura, piazza da Vinci (dette vie incluse) e in piazza di Fiera.