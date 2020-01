REAL TIME  – “RIVELO” * LUCA ONESTINI: « SMENTISCO I RUMORS, IN UN FUTURO VICINO NON VEDO NESSUN MATRIMONIO »

“Smentisco qui da te i rumors: in un futuro vicino non vedo nessun matrimonio. Spero, invece, in futuro lontano di potermi sposare con una persona e questa donna spero possa essere Ivana. Vorrei avere anche dei figli ed una famiglia numerosa e credo che lei stessa abbia un grande istinto materno.”

L’ospite della terza puntata di “RIVELO”, in onda ogni giovedì in prima serata su Real Time (Canale 31), è stato l’ex tronista Luca Onestini che, nell’atmosfera intima e rilassata del salotto di Rivelo, si è lasciato andare in una lunga intervista senza filtri in cui ha parlato di amore, ambizioni, famiglia e molto altro.

TRA LE RIVELAZIONI DELLA TERZA PUNTATA

“Ivana è bellissima. La passione dopo due anni è rimasta la stessa. E’ talmente bella che ogni volta che la guardo negli occhi, sembrano sempre occhi nuovi.”

“Durante il periodo di ‘Mister Italia’ feci il provino sia per ‘Uomini e Donne’ che per il ‘Grande Fratello’. Al primo provino del ‘Grande Fratello’ mi richiamarono per farmi entrare ma all’ultimo mi scartarono perché ero noioso, poi venni richiamato subito dopo a ‘Uomini e Donne’ per l’edizione vip… E’ stata una piccola rivincita.”

“Non posso definire la mia esperienza a ‘Uomini e Donne’ un ricordo piacevole non per il programma ma perché ricollego quel momento ad una storia andata male. Amavo Soleile.”

