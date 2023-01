FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / RAGOLI * INCIDENTE: « AUTO FINISCE IN UNA SCARPATA DURANTE LA NEVICATA, RECUPERATO IL MEZZO CON IL BRACCIO MECCANICO »

08.43 - mercoledì 18 gennaio 2023

Serata movimentata, quella di ieri, per i vigili del fuoco volontari di Ragoli, entrati in azione alle 19:45 dopo che un’auto durante la nevicata è uscita di strada, finendo in una scarpata, lungo la SP 34 a Ragoli. I pompieri sono stati impegnati fino alle 21:30 nelle operazioni di recupero del mezzo, avvalendosi del braccio meccanico distrettuale. Fortunatamente non si registrano feriti.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Ragoli