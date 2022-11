LORENZO RIZZOLI * BILANCIO COMUNE TRENTO: « MANCANO 6 MLN E SI IPOTIZZA LO STOP DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, COSÌ SI DANNEGGIA IL MONDO SOCIALE »

09.50 - martedì 15 novembre 2022

Sulla stampa locale di oggi, 15 novembre si evidenzia che il Bilancio del Comune di Trento, per chiudere in pareggio, ha bisogno di 6 milioni di euro. Si legge che se la PAT non sborsa fondi ai comuni o Dolomiti Energia non distribuisce dividendi, allora l’amministrazione comunale dovrà mettere mano al taglio dei contributi alle associazioni sportive e al taglio dei servizi.

Agendo così si danneggia, e non poco, il mondo sociale. Agire in questo senso si danneggia il cittadino fruitore di servizi; infatti, se oggi vi sono molti servizi e aiuti nei confronti della cittadinanza, domani questi servizi verranno ridotti e se il cittadino vorrà disporne dovrà metter mano al portafoglio e quindi pagarli di tasca propria in maniera completa.

Non solo, tagliare poi i contributi alle associazioni sportive farà sì che i prezzi/liberalità che i genitori dovranno versare alle associazioni sportive saranno maggiori (altrimenti le associazioni vanno in default), con rischio di eliminazione della voce “spesa attività sportive figli” dal bilancio familiare e peggioramento fisico-mentale dei ragazzi. Infatti, l’attività fisica aiuta molto il fisico, ma anche la mente, in quanto è uno sfogo salutare per i ragazzi, oltre ad essere un salutare ritrovo con amici e coetanei. Ma se si tagliano servizi e contributi alle associazioni sportive rischiamo di avere un problema sociale, che è molto grave.

“Batto il chiodo” ancora sull’applicazione dell’addizionale comunale. Il consiglio delle autonomie DEVE dare la possibilità ai comuni di applicare questa tassa in modo da evitare un ipotetico “disastro sociale”; dando dei limiti massimi di aliquota da applicare su determinati livelli di reddito. Oggi è l’UNICA possibilità per i comuni al fine di chiudere in pareggio il bilancio. Non è sufficiente attendere i fondi integrativi di “mamma Provincia”, SVEGLIA!

*

Lorenzo Rizzoli