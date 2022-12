ITEA * 100 ANNI ATTIVITÀ – « “SCUOLE IN COPERTINA”, PREMIATE LE CLASSI DI LICEO ARTISTICO DEPERO -ISTITUTO SACRO CUORE – ARTIGIANELLI »

15.26 - martedì 06 dicembre 2022

Premiate le tre copertine per i 100 anni di Itea. 100 anni di storia Itea, 44 proposte per rappresentarla e più di 100 studenti coinvolti. Sono questi i numeri dell’iniziativa “Scuole in copertina”, il concorso ideato da Itea per il suo centenario, e nel quale la Società ha creduto molto, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado provinciali, con indirizzo in arte, grafica e design, che si sono messi in gioco per raffigurare i 100 anni di Itea nella prima di copertina della sua rivista, Edilizia Abitativa.

Oggi, alla presenza della presidente, Francesca Gerosa, e del Consiglio di amministrazione di Itea Spa, dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, dell’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, dei dirigenti e dei professori dell’Istituto Sacro Cuore, dell’Istituto Pavoniano Artigianelli e del Liceo Depero e degli studenti delle classi partecipanti, si è tenuta la cerimonia di premiazione conclusiva del concorso e la proclamazione dei vincitori.

Sono tre le copertine, tra quelle realizzate dagli studenti del Liceo artistico Depero, dall’Istituto Sacro Cuore e degli Artigianelli, individuate come vincitrici del concorso Scuole in copertina, ideato da Itea, in collaborazione con gli assessorati provinciali alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia e all’istruzione, università e cultura, per celebrare il suo centenario. Nata con l’intento di far conoscere ai giovani la storia della Società e il ruolo che essa ha avuto e ancora riveste nella comunità trentina, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento delle classi 3, 4^ e 5^ – dei tre istituti superiori con indirizzo arte, grafica e design -, chiamate a immaginare e poi raffigurare nella prima di copertina del n. 100 di Edilizia Abitativa, la rivista di Itea Spa, i 100 anni dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa.

Oggi, nel corso della cerimonia di premiazione, che si è tenuta presso la sede dell’APPM, che sta creando con Itea sempre più sinergie, dove sono stati esposti tutti i lavori realizzati dai ragazzi, sono stati proclamati i tre vincitori del concorso. L’elaborato vincitore, dal titolo “Vitea”, ideato da Erica Girardi dell’Istituto Sacro Cuore farà da copertina al numero 100 della rivista, la cui uscita è prevista a dicembre, a chiusura del centenario della Società. Il secondo e il terzo classificato, rispettivamente frutto della fantasia di Olga Zeni del Liceo Depero, con “Il territorio è casa”, e di Samuele Rosà dell’Istituto Artigianelli, con “Itea a punti”, si sono aggiudicati la copertina dei successivi numeri 101 e 102.

Un viatico per far conoscere Itea nel mondo della scuola, mettendola in contatto con i giovani, invitati a interpretare con la propria fantasia la Società e il suo ruolo cardine a livello architettonico, urbanistico e sociale all’interno della comunità trentina. Nel mese di ottobre la Presidente Gerosa con alcuni funzionari ci ha tenuto ad incontrare i ragazzi nelle loro scuole per raccontare la storia di Itea in modo che potessero immergersi nella sua realtà per poterla poi raccontare con la propria fantasia.

“Questa è un’iniziativa che abbiamo voluto con convinzione e nella quale abbiamo messo tutta la nostra passione, con il desiderio di far conoscere ai giovani la storia e il ruolo rivestito negli anni dalla Società che mi onoro di rappresentare, e al tempo stesso con la curiosità di vederla rappresentata con occhi diversi, che la osservano da un punta di vista inusuale, nuovo, lontano dal sentire comune e scevro di preconcetti che troppo spesso la circondano” ha esordito la presidente di Itea, Francesca Gerosa. ““Portare” Itea nelle scuole non ha significato solo l’ideazione di opere poi portate in concorso, ma è stata l’occasione per trasmettere un modello che possa essere da esempio e da ispirazione per le future cittadine e i futuri cittadini del nostro amato Trentino.

È stato davvero molto difficile per la commissione attribuire i punteggi e stilare una graduatoria visto l’elevato livello proposto e dietro il quale, si percepisce, vi sono stati impegno, studio e passione, oltre che tanta creatività.” “I lavori dei ragazzi mi hanno commossa, così giovani hanno dimostrato una grande sensibilità e la capacità di cogliere in modo maturo una lunga storia, quella di Itea, e di trasformarla nella pratica in elaborati ricchi di sentimento e di significato. Vale la pena sempre di investire sui giovani e di credere nelle loro idee e nelle loro abilità: con la loro prospettiva fresca e non ingessata hanno l’incredibile capacità di saperci stupire e farci sognare”.

L’assessore Stefania Segnana nel suo intervento ha voluto “ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita di questo progetto che aveva l’obiettivo di far conoscere ai giovani il mondo dell’edilizia abitativa, in un anno importante che vede ITEA compiere 100 anni. Un grazie in particolare a voi ragazze/i per esservi messi in gioco, per aver saputo cogliere questa sfida con creatività e passione. Un grazie agli insegnanti per aver accompagnato gli studenti lungo questo percorso. E un grazie ad Appm che ci ospita, un’associazione no profit che accompagna nella crescita personale bambini e adolescenti, un luogo aperto alla comunità, un luogo che sa accogliere e seguire quei giovani che attraversano un periodo difficile”.

“Grazie a questa iniziativa – ha detto l’assessore Mirko Bisesti rivolgendosi agli studenti – avete avuto la possibilità di conoscere ITEA e la sua storia. Attraverso i vostri disegni avete dato un contributo tangibile di bellezza e impegno. Un modo speciale per festeggiare insieme questi primi 100 anni di ITEA”.