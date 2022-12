QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLI TERRITORIO: « UTILIZZANO BANCONOTE FALSE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI NATALIZI, DENUNCIATI DUE RAGAZZI »

15.44 - giovedì 01 dicembre 2022

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Questura di Trento, finalizzati a prevenire e reprimere attività delittuose riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed a situazioni di degrado, nonché alla ricerca di latitanti e destinatari di provvedimenti di cattura.

Nello specifico, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 novembre 2022, personale della Squadra Mobile della Questura di Trento, in servizio “antiborseggio” presso i mercatini natalizi di questa Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, veniva contattato dal titolare di un esercizio commerciale, il quale lamentava il fatto che alcuni giovani, presenti in zona, avrebbero potuto utilizzavano banconote false per l’acquisto dei prodotti natalizi.

Prontamente attivatisi alla ricerca, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato due giovani, che poco prima avevano già speso, presso una “casetta” di prodotti alimentari, una banconota falsa da 50 euro, acquistando prodotti per 10 euro, e ricevendo, pertanto, come resto, una somma di 40 euro, ovviamente in corso di validità. Perquisiti, i due ragazzi sono stati trovati ancora in possesso di un’ulteriore banconota di 50 euro, anch’essa, ovviamente, contraffatta.

Pertanto gli investigatori, dopo aver bloccato i due ‘piccoli truffatori’, hanno recuperato anche la banconota già ‘spesa’, per mezzo della quale era stato raggirato l’ignaro commerciante, a cui è stata restituita la somma di 40 euro che aveva, in buona fede, dato come resto agli acquirenti.

I due giovani, condotti presso la Squadra Mobile della Questura di Trento, sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Le banconote contraffatte saranno inviate alla Banca d’Italia per le valutazioni tecniche.