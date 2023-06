TRENTINO MOBILITÀ SPA * GESTIONE SOSTA: « ALTIPIANI CIMBRI, IL COMUNE DI LAVARONE NUOVO SOCIO »

14.24 - venerdì 30 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Dopo l’ingresso del Comune di Folgaria nel 2022 e la firma del contratto, avvenuta il 12 giugno, per la gestione della sosta e di altri servizi, il 29 giugno scorso è avvenuto l’ingresso nella compagine sociale di Trentino Mobilità anche del Comune di Lavarone per la gestione dei medesimi servizi.

Trentino Mobilità, per i prossimi anni, diviene pertanto il gestore della sosta nei due principali comuni della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri rendendoli beneficiari delle economie di scala possibili dall’appoggiarsi al medesimo operatore, come già fanno altri comuni trentini, tra cui il capoluogo di provincia e altri capoluoghi di valle.

A partire dal mese di luglio diventeranno operativi sul territorio di Lavarone i servizi offerti da Trentino Mobilità, attraverso la gestione della sosta a pagamento ed il posizionamento di otto parcometri di ultima generazione. Dalla proficua collaborazione fra il Comune di Lavarone e Trentino Mobilità Spa nasce così un nuovo concetto di mobilità e della sosta sul territorio, per cercare di favorire al massimo la turnazione delle vetture.

Degli otto parcometri due sono pronti ad entrare in funzione nell’area parcheggio a nord del lago, quindi due in frazione Cappella negli spazi adiacenti al cimitero di via Dante Alighieri e presso il Parco Palù. Quindi gli altri parcometri saranno attivi nel piazzale in località Prombis, in via Roma nella frazione Chiesa e nelle frazioni Azzolini (al centro sportivo Moar) e Bertoldi, nel parcheggio “Triangolo”. Infine, in località Cost, lo spazio a pagamento accanto alla strada statale 349 fungerà da parcheggio per chi volesse andare a vedere il drago in legno realizzato con gli alberi di Vaia.

In alcune di queste zone individuate la sosta si pagherà solamente dal 15 maggio al 15 ottobre, come ad esempio al lago di Lavarone, ed in località Chiesa e Cappella mentre in altri punti come Cost, Bertoldi ed Azzolini la sosta sarà a pagamento tutto l’anno. Le tariffe andranno a 1,20 euro all’ora a 1,70 euro all’ora, con la possibilità di pagare una cifra massima giornaliera in base alle zone variabile fra i 3 euro giornalieri in zona Cost fino ai 9 euro al giorno al lago ed in località Cappella. Per pagare la sosta in queste zone si potranno, come detto, utilizzare i parcometri posizionati (con monete, banconote, bancomat o carte di credito) oppure attraverso le diverse App attive, come Easypark, Mooneygo (ex MyCicero), Telepass Pay, Dropticket e ParkingMyCar gestendo così la sosta direttamente con il proprio smartphone.

Sono inoltre previste agevolazioni tariffarie per soste brevi, residenti e abbonati. Tutti i dettagli dei punti sosta e delle tariffe sono disponibili sul sito internet di Trentino Mobilità al seguente link (https://www.trentinomobilita.it/parcheggi-strisce-blu/lavarone).