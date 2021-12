RETE 4 -“ CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA ”: « VERONICA GENTILI INTERVISTERÀ ANTONIO TAJANI E PIERPAOLO SILERI, QUESTA SERA 12 DICEMBRE »

9:08 - 12/12/2021

Il vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia Antonio Tajani e il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri saranno ospiti di Veronica Gentili questa sera, domenica 12 dicembre, in prima serata, su Retequattro a “Controcorrente – Prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonews che si allunga oltre l’access prime-time per raccontare la più stretta attualità politica, economica e sociale. Si parlerà di super green pass, a una settimana dall’entrata in vigore, ma anche di politica, di economia, con i rincari dei prezzi a carico dei cittadini, e della situazione sanitaria in Italia, con i contagi che crescono e la campagna vaccinale che prosegue con la terza dose.

Nel corso della serata, con Alessia Morani (Pd) e Gianluigi Paragone (ItalExit), si dibatterà sulle problematiche relative al nuovo certificato verde rafforzato, ma anche di no-vax pentiti. Inoltre, un racconto emotivo, direttamente dalle terapie intensive, di alcune mamme in gravidanza non vaccinate e ora ricoverate.

Con Marco Furfaro (Pd) e Daniela Santanché (FdI) si affronterà il tema del caporalato a Foggia, con il responsabile immigrazione del Viminale che si è dimesso dalla carica a causa dell’inchiesta che vede coinvolta la moglie.

Durante la puntata, con Antonio Maria Rinaldi (Lega), focus sulle polemiche scaturite dallo spot delle poste norvegesi. Infine, un’esclusiva del programma legata al caso di Pippo Franco.

Tra gli ospiti anche: Maria Rita Gismondo, Rita Dalla Chiesa, Vauro Senesi, Pietro Senaldi, Massimo Gandolfini, Vladimir Luxuria, Barbara Alberti e Maria Giovanna Maglie.