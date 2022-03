FDI – GRUPPO CONSILIARE PAT * RINCARI ENERGIA: « PRESENTATO IL “TAVOLO SULL’IDENTITÀ ED AUTONOMIA ENERGETICA DEL TRENTINO“, IN PROGRAMMA ALL’HOTEL TRENTO IL 25/3/2022 » (VIDEO)

15.36 - lunedì 21 marzo 2022

“Presentazione del Tavolo sull’identità ed autonomia energetica del Trentino”. La situazione che si è venuta a creare con l’aumento del costo dell’energia a partire dallo scorso anno ha assunto una dimensione preoccupante con lo scoppio della guerra in Ucraina. Famiglie, imprese ed enti locali, già provati da due anni di emergenza pandemica, si trovano ora ad affrontare una situazione di grave difficoltà esacerbata anche dall’aumento del costo delle materie prime e dei beni alimentari. Si tratta di una spirale inflazionistica a cui in Italia non assistevamo dal secolo scorso che potrebbe inoltre inasprirsi nel corso dei prossimi mesi.

La gravità del contesto impone ora da parte delle autorità pubbliche e delle parti sociali una seria riflessione e un’analisi per trovare soluzioni di breve periodo, che vadano a contrastare nell’immediato l’impennata dei prezzi, e di ampio respiro, che guardino al futuro con l’occhio della progettazione e la capacità di prevedere, comprendere e affrontare efficacemente i cambiamenti che ci attendono. In questo processo il Trentino, forte della nostra speciale autonomia, deve necessariamente assumere un ruolo di primo piano nel compiere determinate scelte strategiche tramite una gestione oculata e lungimirante delle nostre risorse.

Ben sappiamo come il tema dell’indipendenza energetica sia salito prepotentemente alla ribalta della cronaca nazionale in questi giorni. La transizione del nostro Paese verso una maggiore indipendenza dai combustibili fossili importati dall’estero è stata troppo lenta ed ha pagato lo scotto di decisioni sbagliate prese in passato. A livello locale, urge dunque un cambiamento di rotta deciso, che valorizzi le straordinarie risorse naturali, come il sole e l’acqua, di cui il Trentino è ricco. Serve quindi una seria riflessione sulle rinnovabili, sugli incentivi per una transizione industriale verde e sulla mobilità che vogliamo per il futuro del Trentino.

Inoltre, va affrontato il tema cruciale della scadenza delle concessioni per il settore idroelettrico, che tocca profondamente le nostre comunità e i nostri enti locali per i quali le risorse che ne derivano sono di fondamentale importanza per mantenere vitale il tessuto socioeconomico delle nostre valli, evitandone lo spopolamento. In definitiva serve dunque, oggi più che mai, ragionare approfonditamente su quale vogliamo che sia l’identità e l’autonomia energetica del nostro Trentino. Ecco quindi il motivo per cui, come gruppo provinciale di Fratelli d’Italia, abbiamo deciso di organizzare questo “Tavolo sull’identità energetica nella Provincia autonoma di Trento” in cui avremo modo di mettere a confronto esponenti istituzionali e politici con i principali stakeholder del mondo economico e delle imprese, ed i rappresentanti del settore idroelettrico e dell’energia.

Oltre ai Consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, al Coordinatore regionale Alessandro Urzì ed al Senatore Andrea de Bertoldi, parteciperanno al tavolo:

– Mario Tonina: Vicepresidente della Provincia ed Assessore all’urbanistica e all’ambiente;

– Paolo Taglioli: Direttore generale di Assoidroelettrica;

– Paride Gianmoena: Presidente del Consiglio delle autonomie locali;

– Giovanni Bort: Presidente della C.C.I.A.A. di Trento;

– Fausto Manzana: Presidente di Confindustria Trentino-Alto Adige;

– Gianfranco Pederzolli: Presidente di FEDERBIM;

– Andrea Zaghi: Direttore di Elettricità Futura.

Il moderatore sarà Enzo Passaro.

Vi sarà infine il Presidente del Copasir Adolfo Urso, particolarmente attento al tema della sicurezza energetica del nostro Paese, il quale ha più volte evidenziato l’eccessiva dipendenza energetica dell’Italia dalle importazioni e la necessità di trovare altre opzioni per rendere il nostro Paese meno fragile da questo punto di vista.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Cons. Claudio Cia

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Katia Rossato