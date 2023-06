INWIT * « PIANO DI RIACQUISTO E ANNULLAMENTO AZIONI PROPRIE – RISCONTRO FAVOREVOLE DI CONSOB »

05.02 - sabato 10 giugno 2023

PIANO DI RIACQUISTO E ANNULLAMENTO AZIONI PROPRIE –RISCONTRO FAVOREVOLE DI CONSOB

In riferimento al piano di riacquisto e cancellazione di azioni proprie, comunicato da INWIT in data 2 marzo 2023, per un importo fino a euro 300 milioni, INWIT S.p.A. in data 18 aprile 2023 ha reso noto, ad esito dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, che l’efficacia della delibera di annullamento di azioni proprie e, conseguentemente, anche della delibera di riacquisto di azioni proprie finalizzata all’annullamento delle stesse – entrambe approvate con le maggioranze previste dall’art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. whitewash) – fosse subordinata al favorevole orientamento della Consob sull’applicabilità all’annullamento della esenzione da whitewash.

La Società informa che, con comunicazione prot. n. 0054917/23 dell’8 giugno 2023, la Consob ha espresso orientamento favorevole e che, per l’effetto, si è verificata la predetta condizione di efficacia delle delibere.

La Società è stata assistita dallo studio White & Case LLP.