PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (TN) * NUMERO ESTIVO: « FRA LE PAGINE DELLA RIVISTA IL RAPPORTO 2020 SUI GRANDI CARNIVORI PRESENTATO DALLA PAT, LE INIZIATIVE GREEN PER I PIÙ GIOVANI »

La nuova Giunta esecutiva, il Cammino di San Vili e Annibale Salsa nel numero estivo della rivista del Parco. Nel numero estivo della rivista del Parco Naturale Adamello Brenta, recentemente data alle stampe, il saluto del nuovo presidente Walter Ferrazza, la presentazione della Giunta esecutiva, e il “buon lavoro” del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’Ambiente Mario Tonina.

Fra le altre proposte anche un approfondimento sul Cammino di San Vili, di Roberto Bombarda, che con il giornalista Franco De Battaglia fu uno degli ideatori del sentiero che unisce Trento a Madonna di Campiglio, inaugurato dalla SAT nel 1988, un ricordo di Cesare Maestri, di Elena Baiguerra Beltrami, e un intervento di Annibale Salsa (di cui uscirà a breve un nuovo libro) sul tema: i Parchi fra natura e cultura.

Fra le pagine della rivista anche le proposte del Parco Naturale Adamello Brenta per l’estate, il Rapporto 2020 sui grandi carnivori presentato recentemente dalla Provincia autonoma, le iniziative green per i più giovani, i consigli di lettura, le pillole di toponomastica, qualche spunto sulla tecnologia a servizio della natura e del lavoro del Parco in particolare, la collaborazione iniziata con le aree protette in Albania.

La rivista è visibile sul sito web del Parco e sul sito Calameo, ai seguenti indirizzi: