REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * ENTI LOCALI: KOMPATSCHER « PROMOSSE NUOVE SINERGIE PER AIUTARE I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, MIGLIORERÀ LA QUALITÀ DELLA VITA »

14:14 - 31/01/2022

Ottimizzare le risorse per far fronte alle carenze di personale e mantenere un’alta efficienza organizzativa dei servizi forniti ai cittadini. È questo lo scopo della delibera approvata in giunta regionale per incentivare delle forme di collaborazione tra i comuni dell’Alto Adige/Südtirol per il triennio 2022/2024 come già accaduto per il Trentino. In altre parole gli enti locali avranno a disposizione nuove risorse per attivare servizi intercomunali là dove se ne riscontra una mancanza come ad esempio la condivisione dei segretari comunali, del personale servizio anagrafe o dell’ufficio urbanistico.

Tali risorse potranno essere utilizzate, ad esempio, anche per creare nuove convenzioni per la polizia locale tra comuni là dove ci sia la necessità far fronte a una riorganizzazione dei servizi del territorio sovra comunale.

“La messa a rete delle risorse permetterà servizi più capillari a favore delle comunità dei piccoli comuni ha spiegato il Vicepresidente della Regione Arno Kompatscher. Un investimento che migliorerà la qualità della vita quotidiana dei cittadini”.

*

Die Optimierung der Ressourcen zur Bewältigung von Personalengpässen und die Aufrechterhaltung einer hohen Organisationsqualität bei den für die Bürgerinnen und Bürger erbrachten Dienstleistungen ist das Ziel des von der Regionalregierung genehmigten Beschlusses zur Förderung von Formen der Zusammenarbeit zwischen den Südtiroler Gemeinden im Dreijahreszeitraum 2022/2024, wie dies bereits im Trentino der Fall ist. Das heißt, dass den Gemeinden neue Mittel zur Verfügung stehen werden, um gemeindeübergreifende Dienste in Bereichen einzurichten, in denen diese fehlen, wie z. B. die gemeinsame Nutzung von Gemeindesekretariaten, Melde- oder Raumordnungsämtern. Diese Mittel können auch dazu verwendet werden, um neue Vereinbarungen in Bezug auf die Ortspolizei abzuschließen, beispielsweise zwischen Gemeinden, in denen eine Neuorganisation der Dienste im übergemeindlichen Bereich erforderlich ist.

Der Vizepräsident der Region Arno Kompatscher erklärte, dass die Dienstleistungen der kleinen Gemeinden durch die Vernetzung der Ressourcen ausgebaut und spezifischer erbracht werden können. Diese Investition werde sicherlich die Qualität des täglichen Lebens ihrer Einwohner verbessern.