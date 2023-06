IVO TAROLLI * “PIATTAFORMA POPOLARE 2024”: « DALLA “BONUS PASTOR” DI ROMA IL VIA ALLA TESTIMONIANZA DELLA “POLITICA CRISTIANAMENTE ISPIRATA” »

18.21 - venerdì 9 giugno 2023

Piattaforma Popolare 2024, riunita a Roma presso la Bonus Pastor. Sentite le Introduzioni di mons. Gianni Fusco, dell’on. Lucio D’Ubaldo, le Relazioni dei prof. Mauro Magatti e Flavio Felice, i Contributi (fra cui Pres. Letizia Moratti, On. Giuseppe Fioroni, Pres. Ettore Prandini, On. Giampaolo Sodano, dott. Raffaele Bonanni, dott. Sergio Gatti) e le Conclusioni dell’On. Ivo Tarolli, fatto proprio l’incipit “di essere dentro un vero e proprio cambiamento d’Epoca”;

1. RICONFERMA come condizione preliminare ed imprescindibile di una discesa nel campo della Politica per una Testimonianza cristianamente ispirata, larga, popolare, aperta a credenti e non, di un Pensiero Politico Nuovo e Condiviso nel quale possano riconoscersi anche chi ha praticato Esperienze politiche diverse se non contrapposte.

La storia ci ha insegnato che i Sistemi duraturi che hanno segnato le epoche sono sempre stati caratterizzati da Un Pensiero forte, da Contenuti alti e lungimiranti, e da una indiscussa ispirazione etica e valoriale. D’altronde dovrebbe essere acclarato che La Cultura viene prima e sta sopra ai comportamenti.

I caratteri di tale Pensiero dovrebbero essere:

– riportare la Spiritualità e l’Umanesimo (in tutte le sue sfaccettature: popolare, riformista, liberale, civico, liberaldemocratico…), in disponibilità alla Modernità, predisponendo in tutti i settori: scuola, lavoro, sanità ecc. risposte! Misure concrete! Che diano finalmente soluzioni ai problemi irrisolti e soddisfazione alle aspettative.

– riproporre la centralità della Persona umana, in tutte le sue fasi, rispetto alla Scienza, rispetto alla Ricerca, rispetto alla Economia e alla Tecnologia, dentro un contesto antropologico vocato alla Vita, che crede alla Vita di Tutti, fondato sulla famiglia naturale e sulla Fraternità del Vivere Comunitario.

– considerare una delle più grandi rivoluzioni della storia, ovvero la Parità fra donne e uomini una conquista ed un traguardo che deve essere ulteriormente arricchito all’insegna dell’armonia e della ricchezza operativa delle relazioni.

– misurarsi con un orizzonte sovranazionale, che abbia a cuore la crescita dell’Unione Europea, assieme ad una sviluppo globale che sia ispirato dalla Pace e dalla Cooperazione.

– la piena attuazione della nostra Costituzione a partire dal concreto contrasto della Povertà, per un rilancio della Democrazia partecipativa e del Popolarismo come strumenti necessari alla promozione della Persona, della Municipalità e dei Territori.

2. SI IMPEGNA a mettere in campo alle Elezioni Europee del 2024 una Presenza organizzata larga e composita che, pur mantenendo ciascuno la propria identità e la propria struttura, si riconosca nella cornice sovraesposta e si presenti in una unica Lista, anche contribuendo allo sviluppo di iniziative promosse con analoghi obiettivi e con significativi punti di contatto.

A tal fine ritiene necessario un percorso di condivisione e di partecipazione dei Territori, mediante una serie di incontri a carattere regionale che si concluda, in autunno, con un appuntamento nazionale deliberativo su tutti gli aspetti connessi alla discesa in campo.

3. CONVIENE che una tale iniziativa, proprio per i suoi caratteri, potrà svilupparsi solo fuori dai tradizionali schieramenti, nel chiaro intento di superare l’attuale bipolarismo italiano litigioso e divisivo. Mentre si impegna a dar vita ad una nuova stagione del vivere la Comunità e a favorire l’affermazione di una Terza Fase di aggregazione e di Confronto Democratico, partendo dal ritorno al proporzionale con le preferenze, da un Nuovo Modello di Sviluppo, dalla primazia delle Relazioni Umane rispetto al debordo del super Ego.

E quindi ritornare baricentrici!

Mons. Gianni Fusco

On. Lucio D’Ubaldo

On. Ivo Tarolli

Prof. Mauro Magatti

Prof. Flavio Felice

Dott. Raffaele Bonanni

Dott. Ettore Prandini

On. Giampaolo Sodano

Avv. Caterina Grechi

On. Nino Gemelli

Avv. Pietro Maria Tantalo

Avv. Emilio Persichetti

Dott. Marco D’Agostini

Dott. Paolo Maria Floris

Avv. Alessandro Diotallevi

Prof. Geremia Gios

On. Massimo Vittorio Berutti

Dott. Chiarini

Dott. Sergio Gatti

Dott. Nicola Graziani

Avv. Riccardo Frattini