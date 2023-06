CAMPOBASE * ASSEMBLEA SOCI – LAVIS (TN): « FOCUS SU SCUOLA – VOLONTARIATO – SALUTE DEL LAVORO – AMBIENTE – PAESAGGIO »

12.50 - venerdì 30 giugno 2023

Campobase prosegue il suo lavoro di preparazione in vista delle elezioni provinciali del 22 ottobre 2023.

Dopo la costituzione dei gruppi Garda Trentino, Alta e Bassa Valsugana, Val di Non, Trento e Rovereto Vallagarina, nella giornata di ieri si è svolta a Lavis (Tn) una partecipata assemblea dei soci per valutare il cammino fin qui compiuto dopo l’Assemblea costitutiva del 4 marzo e la scelta di Francesco Valduga come candidato presidente della Alleanza Democratica e Autonomista.

Alla relazione del Segretario Politico Michael Rech e del Segretario Organizzativo Alberto Frisanco hanno fatto seguito numerosi interventi sui temi della scuola, del volontariato, della salute, del lavoro, dell’ambiente e del paesaggio. Dopo una breve riflessione di Francesco Valduga sull’importanza della rappresentanza nei territori, l’assemblea si è conclusa con l’intervento di Davide Demozzi e Anastasia Facchinelli, coordinatori del Gruppo Giovani Campobase.