TRENTINO IN AZIONE * VITALIZI / REGIONE TN-AA: MAZZARELLA, « I CONSIGLIERI “MERITEVOLI” FACCIANO BENEFICENZA, ALLE ORGANIZZAZIONI CHE SI OCCUPANO DI FAMIGLIE BISOGNOSE »

09.39 - venerdì 23 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Rinunciare ai vitalizi potrebbe essere complesso burocraticamente, vero. Credo sarebbe molto più opportuno quindi che i consiglieri “meritevoli” del maxi vitalizio che potrà essere ricevuto al compimento dei loro 60 anni sia devoluto a associazioni e organizzazioni che si occupano di famiglie bisognose o per i senzatetto.

Pensate quante cose si potrebbero fare con 10 milioni di euro nelle mani giuste! La pandemia e la crisi che stiamo vivendo in questi ultimi anni sta sempre più polarizzando il mondo, e di conseguenza anche il Trentino, tra persone molto abbienti e nullatenenti, poveri.

Seppur questo vitalizio non abbia nulla a che vedere con covid e guerra e sia legalmente legittimo (è fondamentale ricordarcelo), credo potrebbe essere una splendida occasione per ridistribuire un po’ di ricchezza.

Auspico quindi che:

Marta Dalmaso (Trentino),

Sabine Kasslatter Mur (Alto Adige – Südtirol),

Mauro Minniti (Alto Adige – Südtirol)

Roberto Bombarda (Trentino).

Martina Ladurner (Alto Adige – Südtirol),

Josef Michael Laimer (Alto Adige – Südtirol),

Ulli Mair (Alto Adige – Südtirol),

Andreas Pöder (Alto Adige – Südtirol),

Alessandro Urzì (Alto Adige – Südtirol)

Walter Viola (Trentino)

…facciano l’importante gesto che potrebbe aiutare concretamente molte persone.

Massimiliano Mazzarella

Coordinativo direttivo provinciale di Azione