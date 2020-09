PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 19 SETTEMBRE – 22 NUOVI CASI, 1 MINORENNE / ANALIZZATI 2.375 TAMPONI »

Coronavirus: 22 casi nuovi, 1 minorenne. In linea con la giornata di ieri l’andamento del contagio da Covid-19 in Trentino. Il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari indica oggi 22 nuovi casi positivi, di cui 8 con sintomi.

Scendendo più nel dettaglio, le indagini epidemiologiche che da giorni stanno aiutando a mantenere circoscritti, per quanto possibile, i cluster individuati hanno rilevato altri 4 soggetti di cui 1 sintomatico.

Sul fronte ricoveri, i pazienti oggi sono 10, nessuno in rianimazione.

Sono 2375 infine i tamponi analizzati ieri, di cui 1.147 da APSS e 1.228 da FEM.