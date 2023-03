PAT * COMUNI “AMICI DELLA FAMIGLIA”: FUGATTI, « A ROMA CON IL MINISTRO ROCCELLA IL PRESIDENTE CEI CARDINALE ZUPPI ED IL VESCOVO TISI, PER PROMUOVERE LE POLITICHE DI SOSTEGNO »

12.13 - lunedì 27 marzo 2023

Mercoledì 29 marzo, ore 14.30, presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma e in diretta sulla pagina Facebook della Provincia di Trento. A Roma protagonisti i Comuni certificati “Amici della famiglia”

Sono 142 le amministrazioni comunali in Italia che hanno creduto nella famiglia come volano di sviluppo e opportunità. Se ne discuterà il 29 marzo presso la Pontificia Università della Santa Croce (PUSC) di Roma. Tra le autorità presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il ministro della famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Maria Roccella, e sua Eminenza Zuppi presidente CEI. L’evento è promosso dalla terra dove tutto è iniziato, la Provincia autonoma di Trento, che è stata pioniere in Italia nella costruzione delle prime politiche familiari. Il “modello” trentino ha varcato nel giro di pochi anni i confini provinciali e ha contaminato altri territori, partendo in particolare dalle amministrazioni comunali, le prime a chiedere il know how utile per introdurre anche nei loro ambiti territoriali politiche di benessere familiare e di sostegno alla natalità. Strumento operativo a supporto dell’azione trentina è stato il “Network nazionale dei Comuni amici della famiglia” fondato nel 2017 dalla Provincia autonoma di Trento con il Comune di Alghero e l’Associazione nazionale famiglie numerose.

Un evento che segna un importante traguardo per la filiera delle politiche familiari made in Trentino, che operano in provincia da oltre dieci anni. Si terrà mercoledì 29 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.30, presso la sede della Pontificia Università della Santa Croce – PUSC (Aula Álvaro del Portillo, Piazza di Sant’Apollinare, 49 Roma); e in diretta sulla pagina Facebook della Provincia autonoma di Trento e dell’Agenzia per la coesione sociale.

I lavori convegnistici si apriranno con gli interventi di varie istituzioni, tra cui il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il ministro della famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Maria Roccella, il vescovo dell’Arcidiocesi di Trento don Lauro Tisi, e Sua Eminenza Matteo Maria Zuppi presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Parteciperanno al congresso numerosi esponenti di settore, tra cui Luis Navarro, rettore della Pontificia Università della Santa Croce, Alfredo Caltabiano, presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Regina Maroncelli, presidente della Confederazione europea delle famiglie numerose, Vera e Stefano Zamagni professori alla John Hopkins University e porteranno testimonianza i primi comuni delle 11 regioni italiane aderenti al Network ad essersi certificati “Amici della famiglia”.

*

SCHEDA TECNICA

Il Network dei Comuni amici della famiglia è la rete dei Comuni e delle Organizzazioni che a livello nazionale intende promuovere politiche di sostegno al benessere delle famiglie sulla base dell’esperienza sviluppata dalla Provincia autonoma di Trento che ad oggi ha certificato più di 100 Comuni amici della famiglia all’interno dei quali vive oltre il 90% della popolazione trentina. Il Network nazionale è stato fondato il 6 ottobre 2017 dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Alghero e dall’Associazione nazionale famiglie numerose. Oggi i Comuni aderenti al Network sono 125, distribuiti in ben 11 regioni italiane. Il processo si è esteso anche in Europa grazie al coinvolgimento della Confederazione europea delle famiglie numerose.