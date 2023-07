SOLEO SHOW * MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * MISS ARCO: « QUINTA TAPPA PROVINCIALE, 15 LE ASPIRANTI REGINETTE CHE SFILERANNO SUL PALCO (15/7 – 21.15) »

15.18 - giovedì 13 luglio 2023

Prosegue il tour del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la quinta tappa provinciale di selezione, che sabato 15 luglio verrà ospitata, con grande attesa, nella prestigiosa località turistica di Arco in Piazza Tre Novembre con inizio alle ore 21.15, e che vedrà l’elezione di Miss Arco.

Grazie alla organizzazione di Assocentro, in collaborazione con il Comune e con l’assessore al Turismo, Sport e comunicazione, Dario Ioppi la bellezza delle ragazze, candidate al titolo, sarà sicuramente apprezzata ed applaudita sia dai numerosi turisti presenti ad Arco che dai residenti che potranno assistere gratuitamente ad uno spettacolo elegante, divertente e coinvolgente.

Saranno una quindicina le aspiranti reginette tra i 17 e i 30 anni che, presentate e curate nella regia da Sonia Leonardi, sfileranno sul palco e passerella allestito per l’occasione per cercare di vincere il primo posto e proseguire, poi, verso le Finali Regionali, con il titolo di Miss Arco.

Le ragazze saranno curate nell’hair look dallo staff dei professionisti di Farmaca e nello specifico dalle bravissime ragazze del Salone FashionHair OriEle di Rovereto. Alle ore 21.15 i riflettori si accenderanno sulla prima parte dello show dedicata alla bellezza dove le ragazze si proporranno alla selezionata giuria, composta da personalità locali, con i tradizionali body da gara ed i loro abiti da sera.

Successivamente, la serata proseguirà con la sfilata di moda di alcuni commercianti di Arco, che proporranno un flash di quelle che sono le proposte estive 2023, sia per quanto riguarda l’abbigliamento casual donna che l’abbigliamento sportivo. In passerella sfileranno Moser Sport e Zamboni & Zamboni abbigliamento.

La vincitrice del titolo di Miss Arco e altre 5 ragazze, che saliranno insieme a lei sul podio, si aggiudicheranno il diritto di accesso alle Finali Regionali che si terranno a partire dal 8 agosto a Fiera di Primiero. segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto.

Le date delle prossime tappe di selezioni provinciali del concorso di Miss Italia per tentare l’accesso alle Finali Regionali saranno: mercoledì 18 luglio Bar Spiaggia (Campolongo-Pinè), domenica 23 luglio Sarnonico, martedì 25 luglio Canazei, sabato 29 luglio Cortina sulla strada del vino (BZ), domenica 30 luglio Pinzolo e domenica 6 agosto Spormaggiore.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia. Un ringraziamento a Radio Nbc, radio partner della serata.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite fino a metà agosto per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com 0461.239111