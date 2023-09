APT VAL DI NON E VAL DI SOLE * TERRITORI: « PRESENTATI I PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO, SOSTENUTI DA BIM ADIGE »

07.29 - mercoledì 20 settembre 2023

Un sostegno di 50.000 € all’anno a ciascuna ApT di ambito (Val di Non e Val di Sole) per il triennio 2023-2025 al fine di sostenere progetti di carattere culturale, ricreativo, sportivo e di sviluppo territoriale a forte connotazione trasversale che saranno in programma in modo continuativo per la durata del periodo di richiesta del sostegno.

Questo il contributo stanziato dal Bim Adige alle due ApT delle Valli del Noce attraverso una convenzione stipulata tra i tre enti al fine di promuovere progetti condivisi tra gli ambiti.

Presentato questa mattina presso il Parco delle Plaze di Dermulo, sul Lago di S. Giustina, il percorso di condivisione intrapreso dai 3 Enti prevede lo sviluppo, tra gli altri, del prodotto turistico enogastronomico, considerato portatore di una forte carica di identità culturale e di tradizione.

“Il coniugare turismo, enogastronomia e sostenibilità ambientale –ha affermato il presidente del Bim dell’Adige Michele Bontempelli- è sicuramente una strategia corretta per intercettare il target dei viaggiatori del gusto, riguardo al quale i trend sono in continua espansione. Più in generale, i progetti presentati sono in linea con l’obiettivo del Bim di favorire e promuovere il progresso economico e sociale della popolazione e delle comunità di riferimento.

Per questo abbiamo deciso di valutare positivamente i progetti presentati dalle due ApT”.

Nei mesi scorsi sono state individuate dalle due ApT una serie di azioni congiunte utili a raggiungere alcuni degli obiettivi fissati per il prossimo triennio.

“La proposta di sviluppare in modo triennale tali progetti –hanno spiegato i presidenti di ApT Val di Non Lorenzo Paoli e ApT Val di Sole Luciano Rizzi- è pensata al fine di poter garantire ai rispettivi operatori economici una più organizzata programmazione temporale delle proprie attività.

I progetti spaziano dallo sviluppo del prodotto trekking alla valorizzazione dell’enogastronomia, dalla promozione della musica e dell’arte a progetti di formazione e consapevolezza per le comunità, senza dimenticare l’acqua come elemento imprescindibile da salvaguardare”.

Il Bim dell’Adige ha stanziato un contributo sulla programmazione 2023-2024-2025 che le rispettive Aziende per il Turismo realizzeranno con un significativo impatto socio-economico per l’intero territorio di interesse.

Presenti alla conferenza stampa anche il presidente della Comunità della Val di Non Martin Slaifer Ziller, i rappresentanti del Bim Vallata Noce Aldo Webber e Stella Menapace, il direttore ApT Val di Sole Fabio Sacco e il coordinatore di territorio ApT Val di Non Francesco Facinelli.

I PROGETTI

VAL DI SOLE

1. MuoverSì – Passeggiate, natura e libertà.

Un progetto nato per dare risposte ad un’esigenza sempre crescente da parte degli ospiti di poter svolgere delle esperienze di qualità, legate allo sviluppo del prodotto trekking.

2. Water Music festival – Passo del Tonale

Valorizzare musica e arte per sottolineare il grande valore dell’oro blu” e l’importanza di difenderlo per le future generazioni con l’obiettivo di trovare un modo originale per sottolineare l’importanza di difendere la nostra risorsa naturale più preziosa e al tempo stesso celebrare l’estate che – si spera – possa segnare un progressivo ritorno alla normalità.

3. Cheese FestiVal di Sole e Asta dei Formaggi di Malga Val di Sole

Un suggestivo percorso tra storia e prodotto a chiusura dell’importante rassegna Cheese FestiVal di Sole, che vede numerose attività legate alla valorizzazione della filiera lattiero casearia in programma in tutta la Val di Sole.

4. Val di Sole Ritorno al Futuro

Azione di sostegno e affiancamento agli stakeholder, nel processo di pianificazione strategica del territorio.

VAL DI NON

5. Progetto Outdoor

a. H2Outdoor

Gestione turistica del lago di Santa Giustina. All’APT vengono affidati il coordinamento e la gestione di tutte le attività commerciali e turistiche, la gestione e l’organizzazione delle attività in canoa e kayak e la gestione ed organizzazione di altre attività ludiche e sportive.

b. Bike e MowiBike

Il progetto prevede la messa in rete dei percorsi mtb tramite l’applicazione MowiBike, un’applicazione nata in Paganella con l’obiettivo, grazie alla cartografia 3d, di rendere facile e immediata al biker la sua esperienza sui tracciati MTB.

6. Progetto Gusto

a. Pomaria e Prodotto Autunnale

Sostegno ai prodotti a km0 in stretta collaborazione con l’Associazione Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, che mantiene i rapporti con i produttori locali e si occupa di promuovere i loro prodotti, valorizzare le sinergie tra i soci e promuovere la cultura del gusto.

b. Antichi Sapori e “Tortel e Gropel”

“Gli Antichi Sapori della Valle di Non” sono una rassegna eno-gastronomica ideata dall’APT Val di Non che propone all’ospite un viaggio culinario tra le più amate ricette della tradizione contadina locale.

7. NON Academy

E’ un progetto di valorizzazione delle opportunità economiche, sociali, culturali, civili e ambientali in Val di Non attivando progetti di consapevolezza e comunicazione all’interno delle scuole, del mondo turistico e dell’intera comunità in un’ottica di sviluppo e valorizzazione del rapporto tra le capacità individuali e le opportunità disponibili a livello sociale, economico, civile, culturale e ambientale.