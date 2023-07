DAL RÌ (TN-AA) * COVID: « CHI SI È OPPOSTO IN PARLAMENTO ALL’ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA NON MERITA IL VOSTRO VOTO »

12.14 - giovedì 13 luglio 2023

Inutili ed inefficaci nella loro totalità i tanti provvedimenti discriminatori e vessatori che hanno caratterizzato l’intera gestione Covid19.

Acclarato che, fin dall’inizio, i produttori hanno sempre chiaramente indicato che i prodotti genici sperimentati non garantivano né una qualche immunità, né una qualche incidenza sulla trasmittibilità del contagio e che come produttori, non rispondevano dei danni eventuali.

Poi in Italia si è data una specifica immunità penale a chiunque li somministrasse e si pretese dalle “cavie” la firma di un consenso informato che fu ottenuto facendo leva sulla compressione dei diritti più elementari.

Chi si è opposto in Parlamento alla istituzione di una Commissione di Inchiesta NON merita il vostro voto.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

