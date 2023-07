VAL DI FASSA * AREA CIAMPAC: « I SUONI A 2.000 METRI PER INAUGURARE “OUT OF THE BOX” »

11.13 - giovedì 13 luglio 2023

Una giornata tutta dedicata a yoga e mindfulness con un coinvolgente bagno di suoni finale: questo il programma per mercoledì 19 luglio in Ciampac, l’area escursionistica a 2.000 metri di altitudine raggiungibile facilmente con una moderna telecabina da 10 posti da Alba di Canazei.

L’evento, al via a partire dalle ore 10.00 e a partecipazione gratuita, inaugura ufficialmente una originale novità pensata per il pubblico degli adulti. Si tratta di “Out of the Box – Porta in quota le tue emozioni”, percorso tematico che invita a disconnettersi dal telefono per connettersi con sé stessi e con l’ambiente, rallentando e imparando a vivere il paesaggio e l’esperienza in montagna con maggiore consapevolezza attraverso l’attivazione dei cinque sensi. Vista, udito, gusto, tatto e olfatto saranno dunque la bussola per orientarsi attraverso le cinque tappe, riconoscibili da installazioni in legno, seguendo i consigli riportati su delle card illustrate con mandala e arricchite con citazioni letterarie a tema che verranno consegnate in una “box” alla partenza del percorso. Un vero e proprio unicum in montagna, disponibile anche in lingua inglese.

Non mancano le novità per i più piccoli. All’arrivo della stazione a monte è stato allestito un simpatico percorso tematico con riproduzioni perfette in legno dei grandi mezzi della montagna – quad, gatto delle nevi, motoslitta, trattore, camion, elicottero, ecc. – su cui salire per farsi scattare indimenticabili foto ricordo. Ogni mezzo, inoltre, cela una lettera che compone una parola magica per ottenere, al termine della facile passeggiata di venti minuti percorribile anche con i passeggini da trekking, la patente di macchinista del Ciampac.

Per chi ama la natura, imperdibile il sentiero “Sulle tracce di Ciampy”, per imparare a conoscere i camosci attraverso una serie di quiz lungo un percorso a tappe che regalerà scorci incantati, in partenza da Sella Brunech, spettacolare punto panoramico a 2428 metri di altitudine. Per tutti, un originale premio finale.

Ampliato, inoltre, il parco ludico in quota Ciampark, già dotato di altalene, scivoli e carrucole, che si arricchisce di bellissimi set di giochi di una volta in legno, tra bowling, minigolf “a mano”, Forza 4, panchine per giocare a tris e memory giganti.

A completare la proposta estiva del Ciampac, una serie di attività settimanali nei mesi di luglio e agosto: dall’escursione guidata del lunedì lungo il Sentiero delle Marmotte a quella del giovedì sul Sentiero dei Camosci, fino all’esperienza del venerdì dedicata alla preparazione del burro con la tradizionale zangola.