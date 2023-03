BARBACOVI (FDI TN-AA / DIPARTIMENTO LAVORO) * FILIERA AGROALIMENTARE: « SOSTENERE IL RITORNO ALLA LAVORAZIONE DELLA TERRA, MENO BUROCRAZIA E PIÙ CRESCITA ECONOMICA »

07.58 - domenica 19 marzo 2023

Sostegno al lavoro agricolo, meno burocrazia, crescita economica. Grande partecipazione alla conferenza stampa organizzata dal Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali da Francesca Barbacovi Responsabile Regionale e Alessandro Iurlaro Neo Responsabile Provinciale di Fratelli d’Italia, organizzata sabato 18 Marzo, contestualmente alla tradizionale mostra dell’ agricoltura del 18/19 Marzo di Trento nella sede di FdI del Trentino – Alto Adige.

“Occorre sostenere il ritorno alla lavorazione della terra, favorendo opportunità occupazionali e di crescita economica. Più liquidità e meno burocrazia per tutta la filiera agroalimentare e valorizzazione delle nostre eccellenze, maggior attenzione alla richiesta di mano d’opera e opportunità lavorative per la nuova generazione.

Un tema che noi di Fratelli d’Italia intendiamo affrontare da qui ai prossimi mesi attraverso l’ascolto del territorio “. Questi gli obiettivi principali che si è prefissato il Partito di Giorgia Meloni insieme alla Candidata Presidente di FdI per la PAT Francesca Gerosa in presenza del Commissario del Partito On. Alessandro Urzi, l’ On. Andrea De Bertoldi e il Vice Commissario Cristian Zanetti.

Francesca Barbacovi

Dipartimento Regionale Lavoro e Crisi Aziendali del Trentino – Alto Adige.