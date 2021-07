RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * PUNTATA DEL 30 GIUGNO 2021, « LA SCOMPARSA DELLA GINECOLOGA SARA PEDRI » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Chi l’ha visto?. St 2021 – Puntata del 30/06/2021. “Non mi importa niente della mia vita, possono anche uccidermi”. Sono le parole del fidanzato di Saman raccolte da “Chi l’ha visto?”. La scomparsa della ginecologa Sara Pedri: dopo gli appelli a “Chi l’ha visto?”, è partita un’indagine per capire che cosa accadeva nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Trento dove la giovane lavorava. E come sempre le richieste di aiuto, gli appelli e le segnalazioni di persone in difficoltà.

