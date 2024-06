SEN. BIANCOFIORE: COMUNALI ROVERETO E LAIVES: «LE ASSURDE DIVISIONI DEL CENTRODESTRA REGALANO LE CITTÀ AGLI AVVERSARI»

17.48 - lunedì 10 giugno 2024

Comunali Laives e Rovereto, Biancofiore: assurde divisioni centrodestra regalano città ad avversari.

“Come già ho avuto modo di dire e come era immaginabile, le assurde divisioni locali interne al centrodestra, che governa unito province autonome e resto del Paese, hanno letteralmente regalato Rovereto e Laives agli avversari. Nel caso di Laives almeno vince un esponente di centro della SVP alleato in giunta provinciale del centro destra, ma lascia l’amaro in bocca che le divisioni politiche nella comunità italiana già ridotta ad un lumicino, tutte interne al centro destra che dovrebbe tutelarla, regalino un comune a maggioranza italiana alla SVP.

Al neo sindaco Seppi, che ha saputo intelligentemente approfittare della nostra negligenza, vanno i miei complimenti nella speranza che vorrà replicare nel comune di Laives la coalizione di governo provinciale. A Rovereto viceversa vincono le sinistre che i roveretani ad ogni angolo ci dicevano di voler pensionare per aver ridotto l’Atene del Trentino, allo spettro di se stessa e che per colpa esclusivamente nostra, non hanno avuto soddisfazione. Gli scontati risultati del ballottaggio tra Lui e Robol confermano ancora una volta la sacrosanta verità che vado ripetendo da mesi forte della mia esperienza che non a caso mi ha reso insperata senatrice di Rovereto: la gente, i nostri elettori ci vogliono uniti o ci puniscono con l’astensionismo.

Mi assalgono in queste ore, nelle quali mi sono spesa in lungo e in largo per il risultato del premier Meloni e del suo partito con risultati tangibili, sentimenti di rabbia e sconforto perché la vittoria di Rovereto, capoluogo del mio collegio, appunto, era a portata di mano come Bolzano nel 2005. Distruggere una coalizione che gli elettori vogliono unita per meri personalismi o per dar retta a strateghi improvvisati che mai nulla hanno dimostrato politicamente, ha annichilito i roveretani che meritavano un’amministrazione seria e coesa per far fronte ai disastri e all’involuzione di una Giunta sinistra, di nome e di fatto.

L’Unità è la marcia in più del centro destra e a Rovereto i responsabili dei partiti non gli hanno voluto dare il valore che merita. Il mio centro destra non ha perso, ha solo colpevolmente fatto vincere le sinistre. Un bel Mea culpa collettivo forse sarebbe utile prima delle prossime tornate elettorali.” Lo dichiara la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE.

*

Sen. Michaela Biancofiore

Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE