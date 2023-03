LEGA RIVA DEL GARDA (TN) * ” SPIAGGIA OLIVI “: « I VERTICI DI FIERE CONGRESSI NE RIPORTINO LE CHIAVI AGLI UFFICI LIDO, LASCINO A QUALCUN ALTRO L’INCOMBENZA DI RIAPRIRE L’ATTIVITÀ »

10.24 - domenica 5 marzo 2023

LA SPIAGGIA DEGLI OLIVI DEVE TORNARE AI RIVANI

Il gruppo Lega Rivadelgarda prova a chiarire l’idee alla Direttrice di Fiere Congressi e ribadiscono a gran voce l’importanza per tutti i Rivani che si torni a riaprire le porte della “spiaggia”per tutti e non per il solito club dell’eccellenze, ricordando la contrarietà espressa da tutto il centro destra anche in campagna elettorale nelle modalità e tempistiche del contratto d’affitto e con una destinazione pensata ben diversa . Risultato della gestione Fiere Congressi è che la Spiaggia degli Olivi rimane chiusa per gran parte dell’anno e per aprirla per qualche evento pubblico la tariffa richiesta per l’affitto supera i 5000 euro giornalieri rendendola difatti inaccessibile ai più, ricordando che l’affitto annuale corrisponde a poco più di 10 giornate secondo il loro listino.

Ricordiamo come questa amministrazione si sia sempre schierata a fianco di Fiere Congressi nelle partite per il futuro polo congressuale e il completamento del comparto fronte lago, con scelte forti ma con l’intendo pratico di concludere una partita infinita aperta da decenni. “ Idee chiare” dicevamo e non sempre condivise, come l’apertura dei nuovi spazi espositivi in quel di Trento che di sicuro spostano l’attività congressuale lontano dalle sponde del lago oppure alla creazione del club dell’eccellenze.

Il gruppo Lega Rivadelgarda appoggia a pieno la condotta di questa amministrazione ma non nasconde la contrarietà che la “nostra Spiaggia degli Olivi” resti chiusa con un danno d’immagine per cittadini e turisti, condividendo anche l’uscita sui quotidiani dei giovani che a gran voce chiedono di utilizzarla.

Se i vertici di Fiere Congressi desiderano davvero avere strategie per il turismo e per la cittadinanza riportino le chiavi agli uffici della Lido e lascino a qualcun altro l’incombenza di riaprire l’attività che rappresenta il “ben arrivato” a tutte le persone che frequentano la nostra bella cittadina e non di sicuro il loro Know how!!!

