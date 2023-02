PAT * FAUNA SELVATICA: « RINVENUTA LA CARCASSA DI UN LUPO VICINO A CASTEL PENEDE, A MONTE DELL’ABITATO DI NAGO »

17.36 - giovedì 16 febbraio 2023

Nago, rinvenuta la carcassa di un lupo. Il rinvenimento della carcassa di un lupo non lontano da Castel Penede, a monte dell’abitato di Nago, è stato segnalato al Corpo forestale trentino dalla sezione cacciatori del posto. Secondo i primi accertamenti, si tratta di un maschio: le numerose fratture fanno pensare ad un trauma da investimento, anche se l’esemplare non é stato trovato vicino ad una strada. È possibile che dopo l’impatto il lupo si sia allontanato autonomamente, andando a morire in una zona isolata. Il veterinario eseguirà le opportune verifiche e potrà eventualmente confermare tale ipotesi.