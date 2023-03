DELEGAZIONE FDI * VELTURNO – ZUKUNFT SÜDTIROLER BERGMILCH: GALATEO, « SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO, DIFENDIAMO GLI AGRICOLTORI ED I PRODOTTI A KM ZERO »

18.42 - sabato 4 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Una delegazione di Fratelli d’Italia ha partecipato alla Podium Diskussion tenuta oggi nella casa delle associazioni di Velturno, organizzata dal Zukunft Südtiroler Bergmilch. Di certo una novità che eletti di un partito nazionale partecipassero ad una conferenza di contadini tedeschi, tra l’altro con entusiasmo reciproco.

“Siamo quel che mangiamo”, scrive il consigliere provinciale Marco Galateo – “per questo bisogna difendere gli agricoltori ed i prodotti a km0. Hotel e contadini possono convivere, pronte mozioni di Fdi nei consigli comunali e provinciale”. Usare prodotti locali nelle mense di asili, scuole e case di riposo e invitare IDM a prevedere un cesto di prodotti locali da proporre in vendita in ogni albergo dell’Alto Adige al termine del soggiorno. Si potrebbero fare due cesti, uno economico ed uno più completo, con il claim “porta a casa l’Alto Adige” (in doppia lingua) e promuoverlo con azioni pubblicitarie specifiche. Sempre in ambito Idm, secondo Marco Galateo, nell’attuale spesa di promozione del territorio per motivi turistici, si potrebbero inserire immagini dei prodotti locali tipici. “Non costerebbe nulla in più, ma permetterebbe di usare i prodotti altoatesini per promuovere il territorio e non il contrario come accade oggi”, prosegue il consigliere.

Dopo la presentazione dei dati e delle esperienze di alcune importanti realtà austriache, c’è stato un ampio dibattito sul disegno di legge per l’etichettatura dei prodotti alimentari nei ristoranti. Erano presenti, oltre al capogruppo in provincia Marco Galateo, i consiglieri comunali Anna Scarafoni, Stefano Stagni, Irvin Daves (Bronzolo) e la dirigente Ilenia Nero (di Merano).