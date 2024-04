APT ROVERETO (TN) * PROGETTO “CONOSCI E VIVI – SEI IN VALLAGARINA”: « UN VIAGGIO NELLA PROPOSTA ENOGASTRONOMICA LOCALE, TRA CREATIVITÀ E GUSTO »

16.23 - martedì 16 aprile 2024

Da giovedì in sette ristoranti si può degustare il progetto “Conosci, vivi, gusta. Sei in Vallagarina”. La Vallagarina raccontata attraverso la sua cucina tipica, attraverso i piatti del territorio. Il progetto che ha avuto enorme successo “Conosci, vivi, gusta. Sei in Vallagarina – A scuola di territorio“ ora sarà possibile degustarlo in sette ristoranti a partire da giovedì.

Un’esperienza inedita ed un vero e proprio viaggio nella proposta enogastronomica locale tra creatività e gusto, con ingredienti 100% provenienti dalla Vallagarina. I piatti della tradizione sono rivisitati dai ragazzi dell’istituto alberghiero utilizzando tutti ingredienti a km0 .

Sarà possibile provare le ricette attraverso un menù dedicato, un’esperienza gastronomica che partirà dall’antipasto ed arriverà al dolce.

Il menù sarà proposto nei ristoranti della Vallagarina e verrà presentato direttamente dai ragazzi dell’istituto, raccontando anche quello che è il progetto.

Cinque le ricette che saranno proposte: millefoglie di cavolo verza con lardo, patate e funghi; ravioli di sedano rapa con ripieno di patate e pancetta, polenta di grano saraceno con formaggio di malga; lingua di manzo a cottura lenta, mousse di castagne con confettura di corniole.

Le serate sono: giovedì 18 aprile all’ Osteria del Pettirosso; venerdì 19 aprile al Ristorante Il Doge; sabato 27 aprile alla Casa del Vino della Vallagarina; giovedì 2 maggio alla Locanda Dal Barba; venerdì 3 maggio alla Locanda delle Tre Chiavi; venerdì 10 maggio al Ristorante Albergo Monti Lessini; sabato 11 maggio al Ristorante Camping Polsa.

Si può riservare il posto contattando liberamente il ristorante nel quale si è interessati ad andare.

Il progetto “Conosci, vivi, gusta. Sei in Vallagarina – A scuola di territorio“, ha visto la collaborazione dell’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo con Asat– Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e Ifppa – Istituto di Formazione Professionale Provinciale di Rovereto.

Il progetto mira a coinvolgere tutti gli attori territoriali (produttori, cantine, albergatori, ristoratori) che desiderano mettersi in gioco in un lavoro di squadra per valorizzare e promuovere esperienze inedite, uniche e di qualità che legano i mondi del prodotto agroalimentare locale, del vino, della ristorazione e dell’ospitalità. Attraverso la trasformazione dei piatti della tradizione in proposte rielaborate in chiave moderna e gourmet dai giovani chef dell’Istituto, il progetto si propone di rafforzare, e insieme preservare, il patrimonio enogastronomico della Vallagarina.

Un’esperienza inedita – sottolinea il presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo Giulio Prosser – un vero e proprio viaggio nella proposta enogastronomica locale tra creatività e gusto, con ingredienti 100% provenienti dal territorio tutto: dagli ortaggi della Val di Gresta ai formaggi di malga, dai marroni di Castione al grano saraceno delle Valli del Leno, dalle erbe spontanee di montagna alle carni e ai salumi prodotti nelle valli secondo le più antiche tecniche, dal pane ai vini delle cantine locali. Tutti prodotti che sono stati elaborati magistralmente dai giovani chef in cinque ricette con al centro i principi di territorio, biodiversità e sostenibilità, per esplorare tutti i sapori tramandati dalle famiglie locali di generazione in generazione. Una bellissima collaborazione con l’Associazione Albergatori e l’Istituto Alberghiero che mette al centro la nostra Vallagarina”-conclude Prosser.