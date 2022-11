IPSIA – TRENTINO * PREMIO “TESSERE LA PACE 2021-22”: « AL VIA CON IL FILM SUL CONSOLE COSTA, SI REPLICA OGGI SABATO 19/11 A ROVERETO (ORE 19.00) »

09.33 - sabato 19 novembre 2022

Premio “Tessere la Pace 2021-22”; al via con il film sul Console Costa. Ha preso il via ieri la rassegna di eventi che fanno da cornice al premio “Tessere la Pace 2021-22”: presso la Sala della Rappresentanza del Palazzo della Regione è stato proiettato il film “La lista del Console” sulle azioni del Console Pierantonio Costa in Rwanda durante il genocidio del 1994. Il Console Pierantonio Costa e l’Ambasciatore Luca Attanasio sono infatti le due personalità che si sono distinte per le doti umane oltre che diplomatiche e che IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI Trentine) intende onorare con l’assegnazione del premio.

In sala, introdotti dal presidente di IPSIA Giuliano Rizzi, il regista del docufilm Alessandro Rocca assieme alla figlia del Console Caroline Costa. È intervenuto inoltre il cooperante Fabio Pipinato che proprio dal Console fu salvato sul campo assieme a molti italiani e moltissimi ruandesi di entrambe le etnie che il Console riuscì a strappare dalla furia del genocidio.

Si replica oggi sabato 19 ore 17:00 a Rovereto, presso la Sala della Fondazione Caritro in piazza Rosmini: proiezione del film “La lista del Console” sulle azioni del Console Pierantonio Costa in Rwanda durante il genocidio del 1994; a seguire incontro con il regista Alessandro Rocca e con la figlia Caroline Costa.

Domenica 20 alle ore 10:30 a Rovereto, nella suggestiva cornice della Campana dei Caduti, il reggente della Fondazione Campana dei Caduti introdurrà il momento istituzionale con la cerimonia di premiazione alla memoria del Console Pierantonio Costa e dell’Ambasciatore Luca Attanasio, con consegna della targa ai loro famigliari.

Domenica 20 alle 17:00 a Trento, presso il Salone di Rappresentanza del Comune (Palazzo Geremia in via Belenzani): conferenza con la moglie dell’ambasciatore Attanasio (Zakia Seddiki) e l’esperto di relazioni internazionali Roberto Savio. Introdurrà il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.