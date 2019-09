PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO – ALTO ADIGE SÜDTIROL * PACCHER REPLICA A M5S: «CHI CONTINUA A CERCARE VISIBILITà CON I VITALIZI DANNEGGIA SE STESSO, LE ISTITUZIONI E I CITTADINI »

“Chi continua a cercare visibilità con i vitalizi danneggia se stesso, le istituzioni e i cittadini”. l Presidente del consiglio regionale Roberto Paccher risponde all’articolo pubblicato da “Il Fatto Quotidiano” dove si accusa il Consiglio regionale di omettere dati dei consiglieri che beneficeranno dei vitalizi.

“La continua ricerca di visibilità personale a scapito della correttezza nei confronti delle Istituzioni è una abitudine che danneggia prima di tutto i cittadini. Si rimane disorientati e imbarazzati di fronte all’atteggiamento di chi si erge come paladino del popolo e poi prende posizioni sulla stampa che si scontrano con la realtà dei fatti.

Nello specifico il Movimento 5 Stelle regionale ha ritirato il proprio disegno di legge sulla riforma dei vitalizi e ha votato a favore dello slittamento della mia proposta di legge di un mese, salvo poi andare sui giornali esprimendo concetti che sono l’esatto contrario del loro operato. Per quanto riguarda invece l’interrogazione con la quale il movimento 5 Stelle chiede i nomi degli ex consiglieri che beneficeranno del vitalizio, gli è stata data una risposta completa di cifre e nomi con richiamo alla legge sulla privacy.

Legge da loro non rispettata visto che, nonostante le indicazioni, sono stati puntualmente riportate sui giornali. Questa continua ricerca di visibilità – che martella sempre sullo stesso tema ed evidenzia l’assenza di altri argomenti di più immediato impatto sulla vita della nostra Comunità – rischia ancora una volta di danneggiare i cittadini che si attendono – giustamente! – risposte concrete in breve tempo e non frasi propagandistiche dei 5 Stelle”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher .

