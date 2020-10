CASSA DI TRENTO / CONFINDUSTRIA TRENTO / HABITECH » * ” WEBINAR SUPERBONUS 110% “: « APPUNTAMENTO ON-LINE  MARTEDì 13 OTTOBRE DALLE 16.30 ALLE 19.00, ISCRIZIONI SU WWW.CONFINDUSTRIA.TN.IT »

Tema attuale e destinato a interessare una vasta platea di persone, il Superbonus 110% sarà preso in esame nel webinar in calendario martedì 13 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

E’ organizzato da Confindustria Trento in collaborazione con Cassa di Trento e Habitech.

Tra i relatori Paolo Pojer, vicedirettore generale della Cassa di Trento. Proporrà un “Focus sulla cessione del credito: il ruolo di banche e intermediari finanziari”.

“Il Superbonus – spiega Pojer – è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che innalza al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi specifici in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Cassa di Trento – aggiunge Pojer – vuole essere riferimento della comunità per facilitare la comprensione e il giusto approccio di tutti ad una norma tecnicamente complessa. Cassa di Trento, infatti, è uno degli attori del processo anche se non è ovviamente l’unico, poiché vanno coinvolti in tale disanima anche i consulenti fiscali e i tecnici edili”.

L’intervento di Pojer nel webinar sarà anticipato dai saluti introduttivi di Marco Giglioli, presidente Piccola Industria di Condindustria Trento, e dalle relazioni di Marcello Periotto, rappresentante del Collegio geometri della Provincia di Trento su “I requisiti tecnici necessari per accedere al Superbonus” e di Paolo Bresciani, dottore commercialista, su “Le opzioni per l’agevolazione: detrazione, sconto e cessazione del credito”.

La partecipazione è gratuita. Iscrizioni sul sito www.confindustria.tn.it.

Cassa di Trento per garantire un riferimento in più a chi intende avvalersi del Superbonus 110% ha attivato il nuovo ufficio “Superbonus Point” alla sede di via Belenzani. Per ulteriori informazioni si può inviare una mail a superbonus@cassaditrento.it