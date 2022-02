SENATORI DE BERTOLDI E FOTI (FRATELLI D’ITALIA) * MONTE DEI PASCHI: « LE DIATRIBE INTERNE AL PD NON SI RIFLETTANO SU FUTURO DELLA BANCA »

10:26 - 2/02/2022

Mps. de Bertoldi-Foti (FdI): diatribe interne al Pd non si riflettano su futuro banca. “Le diatribe interne al Pd si riflettono sul futuro del Monte dei Paschi e sulle sorti dell’amministratore delegato Bastianini proprio nel bel mezzo delle negoziazioni con l’UE sulla proroga della riprivatizzazione? Ed il segretario Letta, eletto proprio a Siena che ne pensa? Siamo stanchi di dover collettivizzare, a danno dell’Erario, le lotte di potere della Sinistra, che hanno già pesantemente danneggiato la più antica banca mondiale.

Se non vi sono gravi motivazioni, e nel caso le dicano, non avrebbe senso infatti cambiare la guida di una società in piene contrattazioni ed in fase di rilancio aziendale, solo per compiacere una delle interessate fazioni del partito democratico”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia ed il Segretario della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario Andrea de Bertoldi e Tommaso Foti.