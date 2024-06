PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * SCUOLA ITALIANA: ASSESSORE GALATEO, «LA SOVRINTENDENZA È GIÀ AL LAVORO, PRONTI AD INTRODURRE NOVITÀ E MIGLIORAMENTI»

15.56 - lunedì 10 giugno 2024

Scuola italiana, l’assessore Galateo garantisce impegno per il futuro. A fine anno scolastico, il vicepresidente della Provincia ha scritto a studenti, genitori e docenti confermando l’impegno della Sovrintendenza per un ulteriore miglioramento dell’offerta formativa.

In occasione della chiusura dell’anno scolastico, l’assessore provinciale alla Scuola italiana, Marco Galateo, ha inviato una lettera a studenti, genitori e insegnanti per congratularsi, ringraziarli e garantire l’impegno per assicurare un’offerta formativa di sempre maggiore qualità.

Il vicepresidente della Provincia ha ringraziato studenti e studentesse “per la dedizione e la passione con cui avete affrontato ogni giorno di studio, dimostrando una maturità notevole nel gestire le pressioni e le aspettative”; un ringraziamento è andato alle famiglie “per il sostegno indispensabile che avete fornito ai vostri figli”; ultimo ma non ultimo, il riconoscimento ai docenti, alle docenti e ai dirigenti e alle dirigenti della scuola italiana, “per la professionalità e l’abnegazione mostrate ogni giorno. Il vostro lavoro, spesso complesso e sfidante, è cruciale per guidare gli studenti nel loro percorso di apprendimento e di crescita personale”.

Poi, la promessa dell’assessore: “la Sovrintendenza è già al lavoro per preparare l’avvio dell’anno scolastico 2024/2025. Siamo pronti a introdurre novità e miglioramenti che arricchiranno ulteriormente il nostro sistema educativo, con l’obiettivo di supportare ogni studente e ogni studentessa nel raggiungimento del proprio potenziale massimo”, ha concluso Galateo.