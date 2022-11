SEN. BIANCOFIORE (CI) * AUDIZIONE CON MINISTRO AGRICOLTURA: « HO AFFRONTATO CON LOLLOBRIGIDA IL PROBLEMA DEI LUPI, ORSI E MAFIE DEI PASCOLI »

17.07 - martedì 29 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

BIANCOFIORE-CI-AUDIZIONE MINISTRO AGRICOLTURA: AFFRONTATO PROBLEMA LUPI, ORSI E MAFIE DEI PASCOLI.

Si è svolta oggi in commissioni riunite Senato e Camera, attività produttive, agricoltura, commercio e turismo, l’audizione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Nel corso del mio intervento come capogruppo in commissione, dopo aver ringraziato il Ministro per aver rimesso l’agricoltura al centro dell’agenda di governo, perché è parte integrante della nostra cultura e civiltà e alla quale non a caso è dedicato il capitolo di bilancio più importante dell’UE, ho affrontato due temi cari al Trentino Alto Adige come quello dei lupi, degli orsi e della infiltrazione della mafia dei pascoli.

Sul primo argomento, pur avendo premesso di essere profondamente animalista ma non fanatica, ho sottolineato che capisco necessiti mettere mano al problema anche perché animali sono i lupi ma animali sono anche le pecore, le mucche, i cani che dai branchi di lupi vengono sempre più spesso sbranati. Apportando dolore e danno economico ai nostri allevatori e alle loro famiglie.Ho compreso pertanto la necessità di mettere mano alla legge 157/1992 in linea con la direttiva europea Habitat, altrimenti si rischia un ulteriore spopolamento della montagna e delle nostre terre , perché i contadini la abbandonano.

Ma ho chiesto al ministro di concertarsi con le associazione animaliste e col parlamento, affinché si eviti la libera mattanza anche magari coinvolgendo nelle campagne di sterilizzazione , attraverso incentivi economici, gli addetti al settore venatorio. Per quanto riguarda gli orsi, l’unica soluzione rimane la più ampia recinzione naturale per la quale addirittura sindaci del trentino hanno offerto soluzioni anche produttive da un punto di vista turistico. La mafia dei pascoli è poi un fenomeno che purtroppo sembra voler mettere radici anche nel territorio trentino, come ho riscontrato purtroppo nella mia qualità di membro della commissione antimafia nella scorsa legislatura e sul quale vi è anche un l’inchiesta in corso della procura di Trento.

Ho chiesto al ministro di aprire un focus particolare sull’argomento, di istituire una vera e propria struttura di missione per tentare di arginare il problema che si sta espandendo a macchia d’olio, dai Nebrodi in Sicilia , passando per l’Abruzzo, arrivando al mio trentino.Il problema dei titoli Pac, politica agricola comune, che vengono acquistati e scambiati in maniera poco chiara per ottenere frodando gli ingenti contributi europei, le aste anomale per le malghe, lo sterminio anomalo di allevamenti di mucche e pecore anche nella nostra terra, meritano un impegno profondo anche da parte della politica oltre che della magistratura.

Serve mettere mano al sistema di trasparenza del recepimento dei fondi europei, altrimenti le frodi non potranno che contagiare anche i finanziamenti del PNRR,nei quali le mafie sperano di sguazzare. Infine ho chiesto al ministro di investire sull’economia florovivaistica attraverso norme finalizzate all’edilizia forestale urbana.

Norme che avrebbero benefiche ricadute sia sotto il profilo ambientale che climatico.E’ infatti scientificamente provato che se ogni abitante sulla terra piantasse 4 alberi verrebbe debellato il problema delle CO2 . Il terrazzamento a verde urbano di condomini , contrasta il riscaldamento infatti delle coperture degli edifici, abbassa di due/tre gradi le temperature, il fogliame riduce la dispersione del calore nei mesi invernali riducendo i consumi energetici priorità del momento, filtra le micro polveri sottili, riduce l’inquinamento acustico, ripara dal vento e in ultimo, crea un bellissimo decoro urbano anche pensando alle periferie. In merito ho annunciato al ministro un mio disegno di legge ad hoc.

*

Michaela Biancofiore

Sen. Vice Presidente Coraggio Italia